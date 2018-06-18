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Народный фронт в Архангельской области обеспокоен мужским здоровьем

На площадке Северного государственного медицинского университета (СГМУ) состоялось экспертное совещание регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области по проблеме сохранения мужского здоровья и социального долголетия. В работе совещания принимали участие представители Минздрава региона, научного медицинского сообщества, врачи и студенты.

Участники экспертного совещания пришли к мнению, что привлечение внимания к проблеме репродуктивного здоровья мужчин сегодня является важнейшим фактором национальной безопасности. В условиях проживания на Севере комплекс вопросов, посвященных мужскому здоровью, наиболее актуален. В ходе обсуждения эксперты отметили, что в регионе растет число пациентов с бесплодием по целому ряду причин. Прежде всего, это игнорирование диспансеризации, ухудшение экологии, дефицит витаминов Д и Е, наличие социальных проблем. Затем следуют заболевания мужских половых органов, травмы, врожденные аномалии, артериальная гипертензия, сахарный диабет.

«На совещании врачи-урологи также заострили внимание на неправильном образе жизни мужчин в фертильном возрасте, которые злоупотребляют алкоголем, не занимаются физкультурой и спортом. Как следствие, у них наступает ожирение, снижение уровня тестостерона и эрективная дисфункция, – прокомментировал представитель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. – Молодежь должна активнее заниматься спортом, не употреблять спиртные напитки и биологически активные добавки, не стесняться посещать врачей при возникающих мужских проблемах».

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Филипп Варзумов отметил, что в новом «майском указе» президента страны «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» поставлены задачи по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения РФ, увеличению рождаемости и снижению смертности. «Поликлиники региона испытывают дефицит профильных специалистов – урологов и андрологов, выявление рака предстательной железы зачастую происходит на последних стадиях. Такое положение вещей не может положительно отражаться на здоровье мужчин», – сказал Варзумов.

По итогам совещания региональное отделение ОНФ сформировало общественные предложения правительству Архангельской области с целью расширения региональной программы по формированию здорового образа жизни и включения в нее программы по сохранению мужского здоровья и социального долголетия. Общественники предложили объединить урологов и андрологов в комплексном решении проблемы мужского бесплодия, усилить работу по пропаганде здорового образа жизни с учетом специфики репродуктивного здоровья.

26 сентябрь 09:11 | : Будни

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