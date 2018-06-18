Начнем с Соломбалы! Архангельские квартиры подключаются к теплу (график)

B соответствии с графиком первыми на очереди — Соломбальский и Северный округа, а также поселок аэропорта Архангельск. Здесь батареи потеплеют 24 и 25 сентября.
25-26 сентября тепло появится в домах округов Варавино-Фактория и Майская горка, 24-28 сентября - в Маймаксанском, Исакогорском и Цигломенском округах. В течение 26-28 сентября к теплоснабжению будет подключен жилфонд Ломоносовского и Октябрьского округов.
Запуск теплоносителя на жилые дома, запитанные от локальных котельных, будет осуществляться с 24 по 28 сентября.
В то же время готовность жилфонда к осенне-зимнему периоду составляет 98,9 %. Заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин поручил специалистам управления муниципального жилищного контроля подключиться к работе с отстающими управляющими компаниями, до сих пор не получившими паспорта готовности к отопительному периоду.
На сегодняшний день подключение объектов соцсферы выполнено на 91,6 %. Ряд учреждений не спешат с началом отопительного периода, тепло будет подано по заявке их руководителей.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)