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Начнем с Соломбалы! Архангельские квартиры подключаются к теплу (график)

B соответствии с графиком первыми на очереди — Соломбальский и Северный округа, а также поселок аэропорта Архангельск. Здесь батареи потеплеют 24 и 25 сентября.

25-26 сентября тепло появится в домах округов Варавино-Фактория и Майская горка, 24-28 сентября - в Маймаксанском, Исакогорском и Цигломенском округах. В течение 26-28 сентября к теплоснабжению будет подключен жилфонд Ломоносовского и Октябрьского округов.

Запуск теплоносителя на жилые дома, запитанные от локальных котельных, будет осуществляться с 24 по 28 сентября.

В то же время готовность жилфонда к осенне-зимнему периоду составляет 98,9 %. Заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин поручил специалистам управления муниципального жилищного контроля подключиться к работе с отстающими управляющими компаниями, до сих пор не получившими паспорта готовности к отопительному периоду.

На сегодняшний день подключение объектов соцсферы выполнено на 91,6 %. Ряд учреждений не спешат с началом отопительного периода, тепло будет подано по заявке их руководителей.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

24 сентябрь 11:48 | : Будни

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