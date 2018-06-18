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Опять Архангельску не повезло. Синоптики предрекают северо-западу холодную зиму

Гидрометцентр прогнозирует, что этой зимой зима на севере России будет холодной. По крайней мере, в сравнении с прошлой зимой.

Холодать на Северо-Западе России начнет уже в ноябре.

В то же время, по прогнозам метеорологов температура предстоящими осенью и зимой на большей части территории России с вероятностью в 70 % будет в пределах и выше нормы.

Также, как мы, будет мерзнуть часть Сибири, Якутия и Чукотка.

Впрочем, по признанию самих синоптиков, их прогнозы за последние 18 лет сбываются в… 58-81 % случаев.

Напомним, что прошлая зима в Архангельске была относительно мягкой… зато позапрошлая надолго запомнилась своей лютостью.

 

21 сентябрь 10:53 | : Будни

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