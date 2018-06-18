Опять Архангельску не повезло. Синоптики предрекают северо-западу холодную зиму

Гидрометцентр прогнозирует, что этой зимой зима на севере России будет холодной. По крайней мере, в сравнении с прошлой зимой.
Холодать на Северо-Западе России начнет уже в ноябре.
В то же время, по прогнозам метеорологов температура предстоящими осенью и зимой на большей части территории России с вероятностью в 70 % будет в пределах и выше нормы.
Также, как мы, будет мерзнуть часть Сибири, Якутия и Чукотка.
Впрочем, по признанию самих синоптиков, их прогнозы за последние 18 лет сбываются в… 58-81 % случаев.
Напомним, что прошлая зима в Архангельске была относительно мягкой… зато позапрошлая надолго запомнилась своей лютостью.