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Бог миловал. В Архангельске не будет пробной Переписи населения

Кампания призвана ознакомить жителей России с новым способом проведения Пробной переписи населения (ППН-2018) – самостоятельным заполнением электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг. 

 

Благодаря применению новейших технологий впервые в отечественной истории Пробная перепись охватит не только отдельные регионы, но и всю страну. Девиз кампании – «Касается всех, касается каждого!» – в полной мере отражает беспрецедентный масштаб мероприятия. Россиян познакомят с разными способами сбора сведений о населении при проведении ППН-2018: на портале Gosuslugi.ru в сети Интернет, опросе жителей страны с использованием переписчиками  бумажных переписных листов и планшетных компьютеров.

О преимуществах интернет-переписи можно будет узнать из рекламных роликов на телевидении и радио, а также в сети Интернет, социальных медиа и Wi-Fi московского и санкт-петербургского метрополитенов. Четыре рекламных ролика – два игровых и два анимационных, один из которых рассчитан на детскую аудиторию, будут демонстрироваться на федеральном телевидении, а в большинстве районов проведения Пробной переписи населения – на региональных телеканалах.

Рекламная кампания продлится до окончания Пробной переписи населения – до 31 октября 2018 года.

Пробная перепись населения 2018 года пройдет в два этапа. На первом этапе – с 1 по 10 октября – любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, может заполнить переписные листы в электронной форме на себя и свою семью.

Второй этап – с 16 по 31 октября – пройдет традиционным способом – переписчики опросят жителей 10 муниципальных районов в девяти субъектах Российской Федерации. Жители этих регионов смогут также принять участие в переписи на специальных переписных участках. Переписчики в Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде будут использовать планшетные компьютеры.

В ближайшее время в социальной сети Vkontakte ожидается запуск чат-бота, с его помощью можно будет потренироваться в заполнении переписных листов.

Кроме того, на информационном сайте ППН-2018 (www.ppn2018.ru) появится также онлайн-игра, из которой интересующиеся узнают о некоторых особенностях проведения Пробной переписи.

Напоминаем, что продолжаются творческие конкурсы видеороликов, фотографии и детского рисунка, посвященные Пробной переписи населения. Победителей конкурсов ждут денежные призы.

 

СПРАВКА:

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22 января 2018 г. № 58-р Пробная перепись населения 2018 года пройдет в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, муниципальном районе «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском муниципальном районе Камчатского края, городе Минусинске Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском муниципальных районах Иркутской области, городском округе Великий Новгород, поселке городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, районе Свиблово СВАО г. Москвы и муниципальном округе Княжево г. Санкт-Петербурга.  

21 сентябрь 08:22 | : Будни

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