В Архангельске стало ощутимо теплеть

Как сообщил директор Архангельских городских тепловых сетей – структурного подразделения ТГК-2 Андрей Воробьев, в основном все графики ремонтных работ реализованы. Сейчас продолжаются работы по устранению мелких дефектов, что не требует длительного отключения потребителей от горячего водоснабжения.









Архгортеплосети продолжают также реконструкцию магистральной теплотрассы в районе проспекта Обводный канал, на сегодняшний день работы в графике и должны завершиться до 15 октября.









Ведутся плановые работы и на локальных и ведомственных котельных. Продолжается также завоз топлива на материковые и островные котельные.









Что касается подключения к теплоснабжению учреждений социальной сферы, на текущий момент никаких препятствий для подключения объектов не выявлено. По словам Андрея Воробьёва, на завтрашний день запланировано урегулирование локальных вопросов - в случае, если они возникнут в процессе подключения.









Продолжается также подготовка жилфонда к очередному осенне-зимнему периоду. Управляющие компании представляют акты готовности систем теплоснабжения в администрации округов, что необходимо для получения паспортов готовности. Среди отстающих - управляющие компании «Архгорпроект», «Облик», «Мир», «Держава», «Восход», «Очаг». Виталий Акишин поручил департаменту городского хозяйства обеспечить жесткий контроль за предоставлением управляющими компаниями необходимых документов для сдачи объектов к началу отопительного сезона.



