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В Архангельске стало ощутимо теплеть

Как сообщил директор Архангельских городских тепловых сетей – структурного подразделения ТГК-2 Андрей Воробьев, в основном все графики ремонтных работ реализованы. Сейчас продолжаются работы по устранению мелких дефектов, что не требует длительного отключения потребителей от горячего водоснабжения.



Архгортеплосети продолжают также реконструкцию магистральной теплотрассы в районе проспекта Обводный канал, на сегодняшний день работы в графике и должны завершиться до 15 октября.



Ведутся плановые работы и на локальных и ведомственных котельных. Продолжается также завоз топлива на материковые и островные котельные.



Что касается подключения к теплоснабжению учреждений социальной сферы, на текущий момент никаких препятствий для подключения объектов не выявлено. По словам Андрея Воробьёва, на завтрашний день запланировано урегулирование локальных вопросов -  в случае, если они возникнут в процессе подключения.



Продолжается также подготовка жилфонда к очередному осенне-зимнему периоду. Управляющие компании представляют акты готовности систем теплоснабжения в администрации округов, что необходимо для получения паспортов готовности. Среди отстающих -  управляющие компании «Архгорпроект», «Облик», «Мир», «Держава», «Восход», «Очаг».  Виталий Акишин поручил департаменту городского хозяйства обеспечить жесткий контроль за предоставлением управляющими компаниями необходимых документов для сдачи объектов к началу отопительного сезона. 


14 сентябрь 11:00 | : Будни

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