Эксперты ОНФ проверили Северодвинск на качество дворов

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области совместно со специалистами администрации Северодвинска провели рейд по дворовым территориям, которые будут благоустроены в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство четырех северодвинских дворов и одной общественной территории заключено контрактов на сумму около 33 млн руб.

В настоящее время подрядчики выполнили основную часть работ во дворах, но сроки исполнения контрактов все равно затягиваются. Так, эксперты ОНФ высказали ряд замечаний при осмотре благоустраиваемой дворовой территории возле домов №91, №93, №95 на улице Ломоносова.

«Непонятно, зачем подрядчик хочет поменять имеющиеся во дворе исправные светильники и провода к ним на аналогичные, потребности в их замене нет. Однако приобретение новых светильников указано в сметной документации. Кроме того, установка бортовых камней на территории двора осуществлена с нарушением технологии, что может оказать влияние на долговечность их эксплуатации. Также мы выявили, что крепление качелей на детской площадке осуществлено в соответствии с рекомендациями завода-производителя, но не обеспечивает их устойчивость в поперечном направлении, – отметил эксперт регионального отделения ОНФ Валерий Бирюков. – А при проверке двора возле домов №8, №10 на улице Народной также выявлены нарушение технологии установки бордюрного камня и недостаточная проработка проектного решения в части отсутствия подготовки основания под устройство игрового покрытия из резиновой крошки».

Эксперты ОНФ также оценили благоустройство дворов на улицах Ленина, 21, 23, и Лесной, 50. По мнению экспертов Народного фронта, здесь выполненные работы не соответствуют проектной документации и техническому заданию. Согласно проектной документации, объемы работ по подготовке территории к устройству парковки не соответствуют площади парковки. Она не может быть размещена на том участке, который был отведен проектом. Кроме того, проектом предусмотрено устройство четырех парковочных мест перед домом №23, а проезд на нее предусмотрен по тротуару. Эксперты ОНФ пришли к выводу, что вместо парковки между домами №21 и №25 целесообразнее организовать рекреационную зону, а площадь парковки в 800 кв. м с другой стороны (у дома №23) вполне удовлетворит потребность жителей в парковочных местах.

«В ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Северодвинске эксперты ОНФ в целом отмечают добросовестное отношение подрядчиков к делу. Видно, что рабочие стараются сделать дворы качественно. Безусловно, у нас остаются вопросы к проектной документации не только при благоустройстве дворов в Северодвинске, но и в Архангельске и других муниципалитетах региона», – отметил член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров.

По итогам рейда активисты Народного фронта направили в администрацию Северодвинска замечания. Общественники будут добиваться устранения проблем.























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