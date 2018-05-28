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Архангельск - это не только центр. Как Игорь Годзиш городские окраины инспектировал

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется во всех округах Архангельска. На ряде объектов работы уже завершены, на других – в стадии окончания. Сегодня глава города Игорь Годзиш и председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова непосредственно от жителей домов в Искогорском и Цигломенском округах узнали, насколько они довольны переменами.

На ул. Лочехина, 11/1 идет приёмка работ. Двор здесь уже выглядит по-столичному современно: ровный асфальт, дорожки из тротуарной плитки, зеленые насаждения, большая детская площадка, отсыпанная специальной крошкой, новое игровое оборудование для юных жителей дома.

Реализацией проекта благоустройства инициативная группа жильцов довольна. Но в создании комфорта нет мелочей: пенсионеры просят дополнить элементы хозяйственной площадки, чтобы было удобно, например, сушить подушки и маленькие коврики. Градоначальник поручил администрации округа найти решение и пойти на встречу жителям. Кроме того, будет дополнительно завезен песок для зоны, где установлена песочница.

В Исакогорском округе в федеральную программу вошел дом на ул. Клепача, 1. По итогам воплощения в жизнь проекта, двор преобразится до неузнаваемости, но пока подрядчик не укладывается в установленные сроки. Причиной тому стала нехватка материала: жильцы решили, что вся территория должна быть выложена брусчаткой. Именно с ее поставкой возникла проблема. Тем не менее, подрядчик заверил, что уже на следующей неделе этот этап будет завершен. А игровое оборудование для детской площадки уже установлено.

Жительница дома по ул. Клепача, 1 Надежда Крылова обратилась к Игорю Годзишу с вопросом, как можно ограничить проезд во двор грузовиков. Вместе с главой округа Валерием Авдеевым и представителем подрядчика решено изыскать возможность дополнительных работ по установке шлагбаума.

- Самое важное, что жители домов, которые заявились в программу по благоустройству, болеют душой за результат, «загораются» идеей продолжать начатое дело. В случае с домом на ул. Клепача, очевидно, что обветшалый фасад будет контрастировать с внешним видом самого двора. И здесь возможен вариант включения в программу капремонта уже в следующем году. По ряду объектов сроки выполнения работ сдвинулись, но в течение ближайших двух недель подрядчики должны завершить благоустройство. При этом они, конечно, получат претензии и ответят за просрочку, - подвел итог рабочей поездки Игорь Годзиш. 

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

06 сентябрь 10:09 | : Будни

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