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Игорь Скубенко: "Куда же мы без спорта!"

В ходе рабочей поездки в МАСОУ «Строитель» глава Северодвинска Игорь Скубенко проверил подготовку учреждения к новому спортивному сезону и обсудил с начальником отдела физической культуры и спорта Андреем Вегерой перспективы развития муниципального учреждения.

В бассейне «Строитель» завершается генеральная уборка после летних ремонтных работ - персонал моет шкафчики, раздевалки, душевые, готовится к финальной обработке чаши бассейна:
- Мы наливаем бассейн с началом отопительного сезона, затем предъявляем его надзорным органам и после получения разрешения открываем дорожки, - рассказал директор учреждения Сергей Ткаченко.

Он добавил, что днём бассейн будет в основном занят детьми - участниками проекта «Умею плавать», а также группами продлённого дня из близлежащих школ.
- А с 14:00 до 19:00 у нас занимаются ребята из ДЮСШ № 2. Так что дневных абонементов в продаже будет немного, в основном, это вечернее время и раннее утро. Мы работаем с 6 утра до 10 вечера, - пояснил Сергей Ткаченко.

Андрей Вегера добавил, что в этом году участников проекта «Умею плавать» станет на две группы больше.

- В этом сезоне в проекте участвуют начальные классы прогимназии № 1, школ № 3, 11, 20, 23 и морской кадетской школы. Формированием групп занимаются педагоги образовательных организаций. В этом году в рамках проекта мы получим из областного бюджета средства не только на оплату труда тренеров, но и на частичную компенсацию коммунальных расходов, - добавил начальник отдела физической культуры и спорта.

Игорь Скубенко напомнил, что в прошлом году Северодвинск успешно начал реализовывать этот проект - все его участники научились держаться на воде, а многие даже сдали нормативы.
- Мы будем вовлекать всё больше и больше школьников в эту программу. Ребят с младших классов нужно научить плавать, - сказал Игорь Скубенко.

Он добавил, что доступность занятий плаванием важна и для взрослых. 
- Мы рассматриваем сегодня варианты строительства новых бассейнов, ремонта существующих. Для реализации этих планов нужно время, ресурсы и участие руководителей всех уровней, - уточнил глава города.

Гости осмотрели также тренажёрный зал бассейна «Строитель». В нём постоянно занимается немногим более десятка человек.
- В ближайшее время начнётся переоборудование этого помещения, и здесь разместиться тренировочная база для примерно сотни спортсменов-дзюдоистов, - пояснил Андрей Вегера.

Он подчеркнул, что поскольку в стране идёт модернизация спортивной отрасли, изменения этим не ограничатся.

В интервью журналистам глава города сказал, что сегодня перед отделом физической культуры и спорта стоят серьёзные задачи по реформированию всей системы подготовки спортсменов муниципального уровня.

- Мы стараемся вписаться во все реформы, которые происходят в Российской Федерации, выстраиваем диалог с региональной властью, поскольку без поддержки области сложно реализовать амбициозные задачи. Но, Северодвинск был и остаётся в лидерах. По всем показателям мы наиболее подготовлены к тому, чтобы реализовать начавшиеся реформы, и готовы транслировать свои идеи и опыт в регион, - уверен Игорь Скубенко.

Он отметил, что спорт высоких достижений, участие в масштабных событиях, чемпионатах - это лишь одна сторона.
- Есть и другая - это наши школьники, ребята которые занимаются в детских садах. Это и взрослые, которые любят посвящать своё свободное время физической подготовке, спорту. И предстоящее реформирование должно обеспечить всем горожанам доступность спортивных объектов, - подвёл итог глава города.  

 (по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

05 сентябрь 09:17 | : Будни

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