Годзиш прошелся по архангельским дворам

Глава Архангельска Игорь Годзиш совершил рабочую поездку по Октябрьскому и Ломоносовскому округам, в ходе которой он смог оценить благоустройство дворов, приводимых в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». Градоначальника сопровождали председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова и заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Тамара Лемешева.

Напомним, что благодаря данной программе, в текущем году 15 дворовых территорий должны предстать в новом облике. Общая сумма, направленная в 2018-м на эти цели, составила 79 миллионов рублей.

Первой остановкой маршрута Игоря Годзиша стал двор дома №67 по проспекту Обводный канал. Там сейчас подрядная организация ООО «Витал-Контракт» заканчивает работы по муниципальному контракту. В частности, выполнены асфальтирование внутридворового проезда, обустройство тротуаров из брусчатки, устройство парковки, а также монтаж оборудования детской площадки. В ближайшее время ожидается поставка и установка трёх тренажеров и двух скамеек. Как заметил представитель компании-подрядчика, погодные условия последних дней благоприятствуют процессу, поэтому задействованные на объекте бригады своей активности не снижают. Игорь Годзиш выразил благодарность рабочим, которые приложили максимум усилий, чтобы жители обрели красивую и удобную дворовую территорию.

А вот в квартале домов, находящемся в начале проспекта Дзержинского, сроки работ начали несколько пробуксовывать. Там имеет место недоговорённость самих жильцов по ряду моментов. Возле дома №3 корпус 1 завершается подготовка основания под асфальтирование дворового проезда, рабочие приступили к выполнению работ по устройству покрытия из тротуарной плитки. Также на сегодняшний день существует задержка в поставке оборудования детской площадки. Ориентировочный срок поставки ожидается 9-10 сентября, после чего оборудование будет незамедлительно установлено.

Во дворе домов №№3, 3, корпус 3, 3 корпус 4 идут работы по подготовке оснований под асфальтирование дворового проезда и устройство покрытия из тротуарной плитки, выполняются работы по подготовке основания детской площадки.

А возле расположенного неподалёку самого длинного в Архангельске дома по ул. Тимме, 2 появится полноценная спортплощадка. Летом она будет служить футбольным полем и местом для тренировки баскетболистов, а зимой – хоккейной коробкой. Для завершения процесса осталось разместить столбы освещения и уложить второй слой покрытия. Все вышеперечисленные работы ведутся ООО «Северная Водолазная Компания».

Подводя итоги поездки, Игорь Годзиш отметил, что при реализации программы «Формирование комфортной городской среды» необходимо, прежде всего, услышать людей и максимально полно обсуждать все предстоящие планы на старте.

- В тех дворах, где такое обсуждение имело место в полном объёме, наблюдаются минимальное замечание при выполнении работ. Там же, где оно было менее предметным и широким, наблюдаются конфликтные ситуации. Прежде всего, среди самих людей живущих в этом дворе, которые не могут решить, куда перенести пешеходную дорожку. Это, прежде всего, наука всем нам – обговаривать все тонкости до начала работ. Необходимо по всем заявкам, которые поступают сейчас на участие в программе, провести тщательное обсуждение, чтобы впоследствии не было недовольных граждан, - отметил градоначальник.

Игорь Годзиш сообщил, что региональное министерство ТЭК и ЖКХ заявило об увеличении объёмов финансирования программы, благодаря чему Архангельск получит на 50-60% больше средств на её реализацию. Следовательно, в программу удастся вовлечь ещё больше городских дворов.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)