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Александр Фролов: Архангельск будет строить новые школы и детские сады

1 сентября в Архангельске открыли свои двери 51 школа и 59 детсадов. В них пошли более 19 тыс. дошколят и свыше 36 тыс. учеников, в том числе 4 тыс. первоклассников.

 

Напомним, что на капитальный и текущий ремонт школ и детсадов и городского бюджета было направлено более 32,5 млн. рублей, что на 3 млн. больше чем в прошлом году. Кроме того были привлечены и внебюджетные средства, чтобы работы проводились в комплексе в полном объеме. По традиции с Днем знаний учащихся и педагогов поздравили депутаты городской думы.

 

Средней школе №36 имени Героя Советского Союза Павла Усова в этом году исполнилось 30 лет. В сентябре 1988 года здесь было сразу 7 первых классов. Сегодня в школу, в которой образование получают 1076 детей и подростков, пришли 120 первоклассников.

 

– Я уже не первого первоклассника провожаю, а третьего, заключительного, – рассказала мама новоиспечённого школьника Вадима Екатерина Мурзина. – Все мои дети учатся в 36-й школе.

 

Торжественную линейку открыла директор школы Оксана Свидерская. Она представила почётных гостей – депутатов Архангельской городской Думы Александра Фролова и Сергея Пономарёва, а также директора благотворительного фонда «Аквилон-Инвест» Сергея Чанчикова.

 

– Мы благодарим наших друзей и партнёров за давнее сотрудничество с нашей школой и за подарок – новый проектор, – отметила Оксана Свидерская.

 

Первоклассникам Александр Фролов пожелал успехов и открытий, родителям – терпения, а педагогам – крепкого здоровья.

 

– Низкий поклон – Галине Николаевне Пантелеевой – первому директору 36-й школы, – отметил депутат. – Сколько лет мы с вами вместе бок о бок сотрудничали! Эта школа мне, как родная. Иной раз кажется, что я сам её выпускник.

 

Ряды учеников средней школы № 9 пополнили 63 первоклассника. Здесь открылись три первых класса – два общеобразовательных и один – для детей с нарушениями речи.

 

– Мы попали к очень хорошему учителю – Валентине Грачёвой. Нам все говорили, что нам очень повезёт с ней, – рассказала мама первоклассника Артёма Кристина Цорн.

 

Вновь прибывших в школе ждут отремонтированные классы и обновлённый спортзал.

 

Депутат гордумы Сергей Пономарёв пожелал, чтобы 1 сентября для первоклассников оставалось праздником на протяжении всей учёбы.

 

– Поздравлять школьников с Днём знаний стало для нас доброй традицией, которую мы намерены соблюдать и впредь, – отметил Сергей Пономарёв. – Мы  стараемся поддерживать школу, помогать – и не только материально, но и проводя мероприятия для школьников. В этом году на базе городумы для школьников мы проводили парламентские уроки.

Гимназия №21 встречает 1 сентября также обновленной. Здесь за счет средств  резервного фонда, выделенных по предложению депутата Александра Фролова, выполнен ремонт санузла на 1-м этаже здания. Также сделан ремонт кабинета, где будет размещаться музей, и проходить уроки французского языка. Всего в гимназии начинают учебу три первых класса.

 

- Мы рады, что идет в первый класс именно в 21-й гимназии. Здесь хороший уровень подготовки и по-настоящему гимназическая атмосфера, - говорит пара первоклассницы Даши Михаил Насонов

 

- Мы надеемся, что наше плодотворное взаимодействие с депутатом Александром Фроловым будет продолжено, и мы сможем вместе сделать очень много для развития нашей школы, - сказала директор гимназии №21 Татьяна Боровикова.

 

В школе №35 первый звонок нового учебного года прозвучал в юбилейный 35-й раз. Образование здесь получают 1500 учеников, и сегодня к ним присоединились 148 первоклассников – ученики классов с «А» до «Д».

 

– Дорогие ребята! – обратилась к первоклассникам и старшеклассникам директор школы №35 Елена Сидорук. – Мы сделали огромный ремонт и постарались, чтобы для вас школа утопала в цветах.

 

Директор школы вручила благодарственное письмо депутату городской Думы Александру Фролову за большой вклад в обновление материально-технической базы школы.

 

– Я мечтала, чтобы в школе появилось большое информационное табло, и благодаря вашей поддержке, оно появилось, – обратилась директор к партнёру школу. – Благодаря вам, школа становится всё более современной и комфортной для учеников.

 

– Я очень сильно хотела в школу, – говорит первоклассница Люда Шепель, – там можно учиться, и там очень красиво.

 

Мама девочки Юлия рассказала, что дочка давно хотела найти новых друзей, научиться читать и считать.

 

День знаний совпал в школе с ещё одним знаменательным событием – открытием памятной доски, которая увековечила день, когда школе присвоили имя Героя Советского Союза Прокопия Галушина.

 

Мемориальную табличку открыли Александр Фролов и лучший кадет 35-й школы Владислав Хомяков. Гостями церемонии стали родственники героя – внучатые племянницы и вдова его племянника.

 

Как отметил Александр Фролов, сегодня развитие системы образования – приоритет в работе областных и городских властей.  В рамках программы развития Архангельска как областного центра в городе будет построено четыре новых детсада и современная средняя школа на ул. Карпогорской. Также выделены средства на реконструкцию существующих детсадов для создания в них дополнительных групп. В этом году их откроется 8 на 170 мест. Также депутаты гордумы поддержали предложение администрации Архангельска по использованию третьих этажей зданий действующих детсадов для размещения групп детей старшего дошкольного возраста. Среди первоочередных объектов – детсад № 6 «Олененок» в округе Майская Горка.

- В рамках федеральной программы «Наша новая школа» в Архангельске запланировано строительство четырех общеобразовательных учреждений. Это очень важная и большая задача, которую на  необходимо реализовать в рамках тесного взаимодействия между областными и городскими властями. Также на повестке дня продолжение обновления материально-технической базы школ и детсадов, с тем, чтобы наши педагоги использовали в образовательном процессе все современные технологии и достижения, - подчеркнул Александр Фролов.

    

02 сентябрь 08:00 | : Будни

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