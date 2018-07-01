Эксперты "Молодежки ОНФ" прошлись по детским площадкам Архангельска - отставляют желать лучшего

Участники архангельской команды «Молодежки ОНФ» и представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в рамках всероссийской акции «Безопасность детства» провели рейд по местам массового отдыха детей в областном центре. К общественникам присоединилась уполномоченный по правам ребенка в Архангельской области Ольга Смирнова. Представители Народного фронта проинспектировали несколько детских площадок, на которых установили таблички с надписью: «Будьте осторожны!» и обозначили травмоопасные места сигнальной лентой.

Игровая площадка на территории дома №15 на улице Попова была возведена по программе благоустройства городской среды в 2017 г. Опоры игровых конструкций здесь выполнены непрочно, на момент проверки они шатались и представляли угрозу для детей. Информационный стенд с указанием названия и адреса балансодержателя, телефонами аварийно-спасательных служб также отсутствовал. «Все лето дети играли на такой опасной площадке, под опорой одной из металлических конструкций мы увидели даже яму – рассказала участница архангельской команды «Молодежки ОНФ» Виктория Пилипенко. – Достучаться до балансодержателя, видимо, не так просто. По возможности родителям нужно оградить детей от присутствия на этой площадке или самим привести ее в порядок».

На улице Комсомольской возле дома №9 расположен игровой комплекс для детей с различными элементами в виде горок, желобов, лестниц, турников и колец. Участники команды «Молодежки ОНФ» тщательно его обследовали и пришли к выводу, что детям не следует на нем заниматься. Деревянные ступеньки, ведущие к горкам, поломаны, в желобах дыры, сама площадка отсыпана не сертифицированным песком. Кроме того, площадка не освещается в темное время. Все опасные участки активисты ОНФ обозначили сигнальной лентой.

В Ломоносовском парке активисты ОНФ признали непригодной для занятий спортом площадку для футбола. «Ограждение из металлической сетки почти во всех местах порвано, проволока торчит по всему периметру площадки. Каждый день сюда приходят играть в футбол много детей и подростков, травмы наверняка уже были. Владельцем данной площадки является администрация Октябрьского территориального округа. Безусловно, мы примем все необходимые меры по замене металлического ограждения площадки», – отметил активист регионального отделения ОНФ Анатолий Анисимов.

Региональное отделение ОНФ и уполномоченный по правам ребенка в Архангельской области направили в администрацию города факты о выявленных недостатках на объектах массового отдыха детей для принятия мер по их устранению.