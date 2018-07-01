"Онежское Поморье" - синдром увядания

На северо-восточном побережье Онежского полуострова в границах национального парка «Онежское Поморье» было зафиксировано массовое засыхание молодых сосен.

Сотрудниками Кенозерского национального парка — главным лесничим Олегом Григорьевым и научным сотрудником Геннадием Дворянкиным при помощи заместителя директора по охране территории Евгения Буторина и государственного инспектора Александра Иванова проведено рекогносцировочное обследование 63-километрового участка побережья Онежского полуострова от реки Усть-Яреньга до мыса Яреньгский Рог.

Результаты наблюдений показали, что в пределах обследуемой территории, практически на всем её протяжении, длинной узкой полосой от 30 до 100 метров шириной, находятся молодые сосны с пожелтевшей хвоей и засохшими ветками.

Визуальный осмотр поражённых деревьев не выявил микопатологического заражения (грибных болезней) и насекомых-вредителей. В то же время, из опроса инспекторов Парка стало известно, что в 2017-18 гг. наблюдались сильные осенние и зимние шторма, из-за которых происходило подтопление низменных прибрежных территорий. Заплески морской воды на прибрежную растительность из-за нагонных ветров могли привести к скорому массовому усыханию молодых сосенок. Стало известно, что впервые подобное явление наблюдали инспектора Парка ещё летом 2017 года.

Мёртвых деревьев в «зоне увядания» отмечено небольшое количество. Большинство поражённых сосен имеют живые растущие ветки с зелёной хвоей. Это обстоятельство, а также отсутствие нарастающей динамики поражения деревьев с течением времени подтверждают гипотезу о влиянии на прибрежные леса именно абиотических факторов, не связанных с биоповреждениями.

В настоящее время для установления причин усыхания прибрежных сосняков в полосе поражения деревьев заложено пять пробных площадок, на каждой из которых взяты пробы грунта и биоматериала. Для сравнительного анализа взяты контрольные пробы грунта на участках, отдаленных от моря, и образцы биоматериала с деревьев без признаков засыхания. Полученные пробы будут переданы на исследование в Архангельский институт леса и лесохимии.