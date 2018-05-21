Белый медведь и человек - дружба на века?

Всемирный фонд дикой природы (WWF) предоставил Северному управлению гидрометслужбы грант на реализацию проекта "Предотвращение конфликтов "человек - белый медведь" и браконьерства на белого медведя в прибрежных регионах Печорского и Карского морей в России".

В Северном УГМС пилотной базой для проекта выбрана морская гидрометеорологическая станция имени Е.К. Федорова на острове Вайгач. Это одна из станций, где полярники круглогодично живут бок о бок с краснокнижными хозяевами Арктики.

Белый медведь по праву считается в Арктике «царем зверей». Это самый крупный и самый опасный хищник на планете. Размеры взрослого медведя-самца достигают 3,5 метров в длину и до метра в высоту, а вес его может составлять более тонны. На коротких расстояниях он может развивать скорость до 40 км/ч, т.е. скорость, с которой бежит олимпийский чемпион Усейн Болт (да и то по снегу вряд ли убежит от него). Прыжок мишки с места составляет более шести метров.

По словам начальника станции Натальи Морозовой, медведи на станцию наведываются часто. Так, в 2015 году метеорологи на острове Вайгач оказались заперты на своей станции после того, как рядом поселились сразу 5 агрессивно настроенных белых медведей. Полярники несколько дней боялись выходить наружу. В результате российские власти направили на остров специальное судно, на борту которого имелся вертолёт. С его помощью белых медведей отогнали подальше, и метеостанция продолжила работать в обычном режиме.



Тогда для работников станции все закончилось благополучно. Однако встреча с белым медведем может обернуться серьезной трагедией. В сентябре 2011 года белый медведь растерзал 54-летнего специалиста, работавшего на метеостанции им. Э.Т. Кренкеля на острове Хейса, ЗФИ. После этого ЧП власти дали разрешение на вынужденный отстрел животного, дабы уберечь других работников метеостанции.

Целью проекта WWF России стали разработка и реализация системы мер предупреждения и смягчения конфликтов "человек - белый медведь". Начальник Северного управления гидрометслужбы (ФГБУ "Северное УГМС") Роман Ершов отметил безусловную важность данного проекта: "Предотвращение конфликтных встреч с белыми медведями - это одна из основных задач организации охраны труда на наших станциях. Для нас важно сохранение жизни и здоровья сотрудников наших станций и минимизация вреда для самих белых медведей."

В рамках проекта разработан полный перечень мероприятий по подготовке станции к взаимодействию с белыми медведями.

Станция будет оборудована решетками на окнах, заграждениями физическими и электронными, а также техническими средствами систем контроля (видеонаблюдения). Планируется снабдить полярников спецсредствами отпугивания медведей и инструкциями по применению ко всем средствам отпугивания. Подготовлены рекомендации и информационные наглядные материалы по предупреждению конфликтов между человеком и белым медведем на территории метеостанции и за ее пределами.

На станции проведут обучение специалистов правилам обращения с мусором, правилам пользования средствами отпугивания, действиям при посещении станции белыми медведями, действиям при встрече с ними за пределами станции, ведению записей о поведении медведей при посещении ими станции и фото и видео-фиксации этих событий.

При успешной реализации всех запланированных мероприятий коллектив МГ-2 им. Е.К Федорова будет полностью подготовлен к посещениям белого медведя. Будет сделано все для сохранения здоровья и жизни сотрудников и посетителей станции, а также для сокращения количества конфликтных ситуаций и вынужденного отстрела белых медведей. В перспективе на основе этого пилотного проекта планируется создать типовую методику предупреждения конфликтов с белыми медведями для арктических метеостанций, пригодную для последующего распространения на другие метеостанции и населенные пункты Арктики.