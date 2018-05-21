Основные мероприятия по ремонту систем отопления завершены в 51% домов Архангельской области

Основные мероприятия по ремонту систем отопления (розлива) в многоквартирных домах Архангельской области в рамках краткосрочной программы капремонта 2018 года выполнены на 70 домах (51,1% от проторгованных).

Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда капремонта Архангельской области Михаил ХАБАРОВ.

Всего по КП-2018 запланирован ремонт систем отопления на 170 МКД. Заключено договоров на ремонт отопления по 137 МКД, в том числе:

- завершено и принято комиссиями - 23 (16,8% от проторгованных);

- работы завершены, проверяется исполнительная документация, готовится приемка - 15 (10,9% от проторгованных);

- работы по розливу завершены - 32 (23,4%), из них проведено гидравлических испытаний – 23.

По данным начальника отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Анны ГОРИНОЙ, на прошедшей неделе работы по капремонту систем теплоснабжения приняты в четырех домах – в Северодвинске на ул.Железнодорожной, 44 и 46, в Коряжме – на ул.Островского 54 и Ломоносова, 9б. В понедельник, 13 августа, сдан дом 39 по ул.Гагарина в Котласе.

На сдаче в ближайшие дни следующие объекты: