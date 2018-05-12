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Активисты ОНФ выявили незаконную свалку отходов лесопиления в Архангельской области

Представители регионального отделения ОНФ в Архангельской области проанализировали сигнал, поступивший на ресурс Народного фронта «Интерактивная карта свалок», и выявили незаконное место складирования древесных отходов. Свалка расположена на землях лесного фонда под управлением Вельского лесничества и может спровоцировать возникновение пожара.

Жители Вельского района Архангельской области в июле 2018 г. нанесли на интерактивную карту свалок сведения о свалке отходов лесопиления. Примечательно, что заготовка древесины в указанном месте не осуществляется. По сигналу активистов ОНФ Вельским лесничеством была проведена проверка, в результате которой факт наличия свалки подтвердился. Кроме того, на земельном участке проводилась незаконная рубка 139 деревьев общим объемом древесины 20,9 куб. м. Региональное отделение ОНФ направило обращение в природоохранную прокуратуру с просьбой усилить контроль и надзор за деятельностью лесничества, ответственного за сохранение леса в Вельском районе. Размер причиненного ущерба лесному фонду составил 205,3 тыс. руб. Материалы по данному факту также переданы в ОМВД России по Вельскому району для разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«На территории богатого лесом Вельского района все чаще стали появляться большие свалки, в том числе с отходами от лесозаготовок. Еще в мае этого года неравнодушные жители поселка Аргуновский отметили на интерактивной карте место складирования на местном кладбище мусора, который постоянно воспламенялся. Представители ОНФ направили требования о ликвидации свалки в администрацию района, в настоящее время, по заверениям чиновников, этот вопрос решается. Не нужно забывать о том, что в новом «майском указе» президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина говорится о ликвидации всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов. Мы будем держать на контроле этот вопрос», – отметила координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина.

С начала работы интерактивной карты свалок kartasvalok.ru, на которой любой пользователь может обозначить незаконный полигон или стихийную свалку, на карту региона нанесены 154 свалки, 50 из них – в этом году. На данный момент ликвидировано 95 свалок, в работе по дальнейшей уборке находятся 59 очагов мусора. Активисты Народного фронта продолжают реализацию экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области и призывают граждан принимать участие в нем на всей территории региона.

07 август 14:46 | : Будни

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