Иегумен Феодосий: Крушение российской и советской империй шли по одинаковому сценарию

Последствия революции и Гражданской войны до сих пор не изжиты. Так считает глава епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий (Нестеров).

Отец Феодосий 3 августа совершил в Успенском храме Архангельска молебен в память о явлении над городом Пресвятой Богородицы в 1919 году.

«Мы до сих пор не до конца осознаем, что произошло и где корни тех страшных потрясений, — сказал священник. — По сей день в нас силен дух зависти, нетерпимости, вера в радикальные решения проблем. Но пора понять, что ничего не решается простым путем — отсечь, уничтожить, задавить кого-то».

Отец Феодосий отметил, что лишь сейчас русское общество приходит к покаянию в цареубийстве: «Историки свидетельствуют, что наш народ на удивление безразлично отнесся к аресту Императорской семьи и ее уничтожению. Никто не дрогнул, как пылинку с плеча смахнули. В чем причина такого нечувствия? Общество было настроено против православной самодержавной монархии. С точки зрения нас как православных христиан, это нежелание послушания властям, которые благословлены. Общество не хотело выполнять заповедь смиренного несения своего бремени. Поверили в иллюзию быстрого освобождения. Люди вообще плохо понимали, чего они хотели. Была массовая смута, своего рода повреждение. Теперь прошло уже сто лет, и только сейчас наступает осознание произошедшего греха — предательства Семьи, которая стояла во главе государства. Безразличие, насмешка, глумления, издевательства, когда убили семью с детьми — только сейчас наступает прозрение: зачем надо было все это делать? Зачем!? История показала абсурдность революционных потрясений. Все возвращается на круги своя».

По словам священника, свою роль в революции сыграла антимонархическая пропаганда. «Умы подвергались воздействию, народ отказался от привычной жизни, требовал чего-то нового. Теперь мы видим, что это был иностранный проект. Отказ от традиционного пути, основополагающих ценностей ведет за собой болезнь ума, психосоматику, шизофреническое состояние, когда безумные идеи принимаются за правду. Люди стали отдавать жизнь за совершенно утопичные идеалы и цели, с благими намерениями пытались устремиться в справедливое общество. Теперь пытаемся реабилитироваться, восстанавливаться. А тогда никто не хотел зла, хотели улучшить жизнь, подреставрировать и чтобы все было замечательно. Эта же история повторилась в 1990 году, тоже хотели улучшить Советский Союз. Никто же не думал, что цель — в развале страны. И все это привело к горю и страданиям. Разрушения Российской империи и Советского Союза проходили примерно по одинаковым сценариям», — сказал отец Феодосий.

Сейчас, по словам священника, наблюдается похожая картина: «Людей вновь стараются ввести в беспамятство, чтобы молодое поколение вообще ничего не знало и не помнило. Чтобы все думали только о сегодняшнем дне. Это ведет лишь к очередным страшным трагедиям! На забвении прошлого не построишь будущего».

Напомним, что Пресвятая Богородица явилась в небе над Архангельском 3 августа 1919 года. Семеро детей от 10 до 14 лет — Галина и Ольга Зеленины, Эмилия, Валентина и Виктор Перешневы, Сергей Попов, Юлия Киселева, — находясь возле дома №135 по Новгородскому проспекту, увидели на небе Матерь Божию.

Явление Богоматери продолжалось около получаса, затем Богомладенец осенил крестным знамением город и народ, после чего видение исчезло. Потрясенные дети рассказали об этом родителям, а затем и настоятелю Воскресенского храма протоиерею Михаилу Попову. Отец Михаил передал их рассказ епископу Павлу (Павловскому). Владыка написал: «Милость Божия и заступление Божией Матери да будет с нами и над градом нашим». Это событие тщательно расследовали, 4 сентября провели объединенное собрание Епархиального и Миссионерского советов и составили «Акт о явлении в небе Божией Матери с Богомладенцем Иисусом Христом, бывшем в Архангельске 3 августа 1919 года» с подробным описанием видения со слов очевидцев. Известие об этом чуде напечатали в «Архангельских епархиальных ведомостях».

21 февраля 1920 года Архангельск заняли части Красной армии, а в июле того же года возбудили уголовное дело в отношении протоиерея отца Михаила Попова и детей, бывших свидетелями явления Богоматери. Решением выездной комиссии ВЧК от 31 января 1921 года отец Михаил был осужден на три года лишения свободы.

Спустя полвека жительница Архангельска, дочь священника Троицкого собора отца Михаила Синцова Екатерина Михайловна Синцова-Розанова составила «Акафист Пресвятой Богородице на явление Ея во граде Архангельске». В феврале 1996 года она передала акафист настоятелю Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря архимандриту Трифону (Плотникову).

В 2014 году 21 мая, в праздник Вознесения Господня, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил после Божественной литургии в Успенском храме столицы Поморья освятил икону «Явление Пресвятой Богородицы в Архангельском граде в 1919 году». Образ написал художник Сийской иконописной мастерской Сергей Кудрявцев. В наши дни в память о чудесном явлении архангелогородцы поставили крест на пересечении проспекта Новгородского и улицы Свободы.

(по материалам Архангельской епархии)