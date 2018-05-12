Европейская жемчужница в «Онежском Поморье»: есть ли надежда на сохранение?

Европейская жемчужница – самый редкий вид пресноводных моллюсков из обитающих на территории национального парка «Онежское Поморье». Мониторинг обнаруженных популяций и обследование водоёмов в поисках новых – приоритетная задача в программе научных исследований Парка, сообщила ИА RUSNORD пресс-секретарь Кенозерского национального Парка Ксения ШАМАКОВА.

Жемчугом изукрашены

До начала XX века жемчужный промысел был существенным источником дохода жителей Поморья, а первые исторические данные о промысле жемчуга в русских реках относятся к XV веку. Колонии в северных реках были так обильны, что все попытки государства хоть как-то взять добычу под контроль, давать на неё лицензии, были безуспешны – например, указ Петра I с запретом ловли от 1721 года пришлось отменить через десять лет.

Больше всех жемчуг ценили северные красавицы. Народный костюм здесь был особенно наряден: позволить отделку речным жемчугом в нашем регионе могли себе многие. Сохранились записи 40-х годов XIX века, «каждая крестьянка носит на шее, на головном уборе от 200 до 300, а иногда и до тысячи настоящих жемчужин».

Для того чтобы получить 3-4 качественные жемчужины, требовалось открыть раковины до тонны моллюсков. Ко второй половине XIX века популяциям европейской жемчужницы был нанесён катастрофический урон, произошло падение количества добываемых жемчужин, и его сбор стал достоянием отдельных старателей. К ХХI веку на планете исчезло 99% всех популяций жемчужницы.

Такая красивая и такая редкая

Жемчужница охраняется международной Конвенцией об охране дикой фауны и флоры и включена в международную, федеральную и областную Красные книги как вид, сокращающийся в численности и находящийся под угрозой уничтожения. Не смотря на высокий статус охраны, численность популяций продолжает сокращаться.

Это связано с несколькими причинами. Во-первых, в связи со снижением численности атлантического лосося и кумжи, на жабрах которых проходит один из этапов развития личинок моллюска – глохидий.

Кроме того, в центре Онежского полуострова ведутся активные рубки лесов, где находятся истоки семужьих рек. Велик риск их обмеления и изменения условий для обитателей рек и ручьёв. В связи с этим мониторинг известных популяций жемчужницы и обследование водоёмов в поисках новых – приоритетная задача в программе научных исследований Парка.

Состояние одних из последних диких популяций

В настоящее время достоверно известно о двух местообитаниях жемчужницы в притоках реки Лопшеньга – ручьях Жемчужный и Каменный.

В рамках научных исследований Парка в июле этого года под руководством научного сотрудника Геннадия Дворянкина, учёные Института биогеографии и генетических ресурсов ФИЦКИА РАН Александр Кондаков и Михаил Кабаков провели исследование обеих популяций. Проводниками по таёжным тропам стали государственные инспектора национального парка «Онежское Поморье» Денис Петров и Вячеслав Пунанцев.

Учёные отметили, что популяция моллюска в ручье Каменном оказалась достаточно многочисленной. На площадке размером 50 квадратных метров был обнаружен 221 экземпляр живых жемчужниц. Предполагается, что такая плотность моллюсков должна обеспечивать им успешное воспроизводство. Численность жемчужниц в ручье Жемчужном оказалась значительно ниже. Исследования в нижнем течении ручья будут продолжены.

Для оценки состояния популяций были проведены промеры раковин. Безопасным для моллюсков способом отобраны пробы их тканей на генетический анализ. После исследования все жемчужницы были возвращены на место изъятия. Найденные створки мёртвых моллюсков взяты для дальнейших исследований – их изучение даст возможность установить средний возраст отдельных моллюсков и всей популяции.

Особое внимание в ходе работ было уделено условиям жизни жемчужниц: промерены глубины и скорость течения в местах их скоплений, описаны грунты, отобраны пробы воды для гидрохимического анализа.

Благоприятными условиями для жизни этих моллюсков являются проточная чистая вода, грунт, состоящий из валунов, гальки и крупнозернистого песка, небольшие глубины от 10-15 сантиметров до одного метра и обязательное присутствие в водоёмах лососёвых видов рыб.

Возможно ли восстановить некогда популярный вид?

Ручьи Каменный и Жемчужный являются потенциальными центрами реинтродукции (переселение вида на территорию, где он ранее обитал, но откуда по каким-либо причинам исчез) жемчужниц в другие реки национального парка «Онежское Поморье» с подходящими условиями обитания. Таким образом, они имеют ключевое значение для охраны этого вида на территории Парка. Работа по поиску новых местообитаний, в том числе указанных в архивных источниках, продолжается.

Изучение жемчужниц с применением новейших технологий позволит определить состояние и жизнеспособность их популяций, установить родственные связи моллюсков Парка с жемчужницами, обитающими в других реках на территории России и за рубежом, выявить их генетические особенности и предложить оптимальные условия охраны редкого вида.