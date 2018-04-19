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Хроники капремонта: В Северодвинске начинается реализация проекта по бескаркасному утеплению фасадов

Первые пять домов в Северодвинске, где будет проходить капитальный ремонт фасадов по технологии бескаркасного утепления панелями ТЕРМОЛЭНД, переданы в работы подрядчику – новосибирской компании ООО «РТ-Строй», выигравшей аукцион на этот вид работ. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Архангельской области.

Эта технология – пилотная для нашего региона, но она уже успешно опробована в разных субъектах федерации, в том числе – со схожими и даже более суровыми климатическими условиями. Проект реализуется в рамках краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Архангельской области в 2018 году. Заказчиком работ выступает региональный Фонд капремонта МКД.

Яркими фасадами домов обзаведутся Северодвинск, Новодвинск и поселок Катунино Приморского района – всего 33 многоквартирных дома. Новое лицо обретут Морской проспект, переулки Восточный, Русановский, Энергетиков, улицы Чехова, Гайдара и Южная в Северодвинске, улицы Ворошилова и Третьей пятилетки - в Новодвинске. Решение об этом принималось по согласованию с муниципальным образованием и с помощью управляющих компаний, которые проводили собрания жильцов, взяв на себя всю разъяснительную работу.  

Капремонт фасадов домов на улице Тургенева 7, 9 и улице Чехова 1, 3, 5 будет курировать специалист строительного контроля – ООО «Архангельский энергетический аудит» - и инженеры отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Антон ТЕРЕНТЬЕВ и Наталья ЛЮБОВА. Также контроль и необходимую со своей стороны пообещали сотрудники управляющей компании. Они сразу обратили внимание подрядчика на обеспечение необходимой безопасности при производстве работ и вопросах складирования материалов и строительного мусора. Место под бытовку и панели согласовано, а мусор УК в рамках договора с подрядной организацией будет вывозить по мере необходимости.

«Мы выбрали этот проект из-за ряда его преимуществ над стандартными технологиями. В первую очередь, энергоэффективности, экономичности и эстетики, - рассказал инженер планового отдела Фонда капремонта Константин АНТИПИН. – Все эти три дома, да и вообще все дома, участвующие в пилотном проекте по бескаркасному утеплению фасадов, достаточно старые, не отвечающие нормам по теплоизоляции, эстетически невзрачные, а здесь предложено не только технологичное, но и яркое цветовое решение. Все в целом, уверен, улучшит качество жизни людей».

Проект, предложенный изначально проектной организацией ООО «РТ-Строй», был доработан специалистами Фонда капремонта Архангельской области. По сути, доработан именно под местные реалии – в части замены окон и дверей в подъездах – сегодня окна там деревянные, а будут – красивые пластиковые,  старые деревянные двери заменят на металлические с домофонами, там же, где они уже железные, - их покрасят в единый цвет. Кроме того, по словам Константина Антипина, принципиально поменялось решение по крепежным анкерам – шлакоблочный дом потребовал своего технического решения, и оно было найдено.

Крепление панелей к основанию стены происходит с помощью анкерного крепления. Все неровности ограждающей конструкции компенсируются слоем легкой теплоизоляции, размещенной с внутренней стороны основного массива теплоизоляции, уточнил начальник участка Евгений ЮРКОВ – именно он от лица «Термолэнда»  будет курировать производство всех работ в Северодвинске. Монтаж будет вестись по очередности и быстро: пока одни монтажники будут устанавливать одни панели, другие будут ставить фасонные элементы.

К выходным, когда в Северодвинск придут первые машины с панелями, бригада из 25 монтажников уже будет на месте. Все специалисты – из Новосибирска. По словам Евгения ЮРКОВА, все его рабочие – высококвалифицированные специалисты с опытом работы на таких объектах.

Отдельного решения потребовали цоколи всех пяти домов – они будут выполнены из профилированного листа по принципу вентилируемого фасада. Делается это потому, что цоколь имеет неровности и разные высоты относительно земли, пояснил инженер Фонда капремонта Константин Антипин.

Он также отметил, что газовые трубы, которые здесь проходят по всему периметру домов, будут опускаться в нишу. Но это, уверил он, не повредит общей эстетике зданий.

Откосы окон  квартир зашьются белыми фасонными элементами, которые также производит компания ТЕРМОЛЭНД – подрядчик обещает, что все будет смотреться очень красиво.

Кстати, первая партия фасадных панелей системы ТЕРМОЛЭНД уже на пути в Архангельск – с завода в Новосибирске отгружены панели для трехэтажного шлакоблочного дома на ул.Чехова, 1 в Северодвинске.

Как отмечают производители оборудования и специалисты, которые непосредственно будут заниматься монтажом панелей, жилые дома, которые обшиваются панелями ТЕРМОЛЭНД, будут утеплены по современной запатентованной технологии. А жильцы смогут ощутить экономический эффект на платежах за отопление в зимнее время.

 

По этой ссылке можно посмотреть, как монтируются панели ТЕРМОЛЭНД https://www.youtube.com/watch?v=oysuvYg3kMw

По этой – об одном из важных преимуществ ТЕРМОЛЭНДа над другими панелями – их негорючести: https://www.youtube.com/watch?v=n5DlVvXsWjM

А вот здесь специалист компании рассказывает о том, что представляют из себя панели и сама бескаркасная технология утепления фасадов - https://www.youtube.com/watch?v=n5DlVvXsWjM

 

 

02 август 17:54 | : Будни

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