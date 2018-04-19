Боль ГУЛАГа. Дни памяти жертв красного террора на Соловецких островах

С 5 по 9 августа 2018 года Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти примут участие в ежегодных Днях памяти жертв советского террора, которые проходят в Сандармохе и на Соловецких островах при поддержке Фонда Иофе.

В годы Большого террора в Сандармохе были расстреляны и захоронены 5130 жителей Карелии и заключенных Беломоро-Балтийского лагеря, а также «соловецкий этап» – 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения. Захоронение было обнаружено в 1997 году поисковой группой Петербургского и Карельского «Мемориала». С тех пор ежегодно в Сандармохе собираются сотни людей: родные и близкие расстрелянных, члены общественных организаций и делегации из разных стран, участники из Польши, Финляндии, Литвы, Чечни, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Петербурга и других регионов России.

Сегодня на территории мемориального кладбища установлено более 25 коллективных этноконфессиональных памятников и около 400 личных памятных знаков казненным. За прошедшие годы эта площадка стала местом памяти и единения народов, культур и религий России и Восточной Европы.

На Соловках Дни Памяти состоятся уже в 30-й раз: с 1989 года «Мемориал» ежегодно посещает Соловецкие острова – в первые годы вместе с бывшими соловецкими заключенными, позже – с их детьми и родственниками, а сегодня – со всеми, кому небезразлична история Соловецкого лагеря и тюрьмы особого назначения (1920 – 1939), история советского террора и сопротивления ему.

В 2018 году в Днях Памяти примет участие директор Музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда Памяти Роман Романов. Участники мероприятия посетят тюремные и лагерные места, возложат цветы на могилы погибших узников и проведут траурный митинг. По дороге из Сандармоха на Соловки делегация посетит знаменитый Беломорско-Балтийский канал и познакомится с трагической историей его строительства.

«Сандармох и Соловки – очень важные места для нашей истории. Прошлое невозможно изменить, наша задача – пронести память сквозь годы и передать эту эстафету следующим поколениям. Именно поэтому Сандармох и Соловецкие острова из года в год становятся местами единения народов России и Восточной Европы. В этом году Музей истории ГУЛАГа и Фонд Памяти присоединяются к поддержке Дней памяти. Мы надеемся, что эта традиция станет ежегодной», - говорит директор Музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда Памяти Роман Романов.