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ОНФ выявил в Архангельске детские площадки, которые опасно эксплуатировать

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области провели рейды по 15 детским и спортивным площадкам, которые находятся в дворовых зонах областного центра.

Почти все проверенные площадки не имеют паспортов и не отвечают требованиям безопасности, говорится в пресс-релизе регионального отделения Народного Фронта.

На них отсутствуют информационные стенды с названием, адресом и телефоном балансодержателя, телефонами аварийно-спасательных служб согласно ГОСТ Р 52301-2004.

Общественники в первую очередь осмотрели детские площадки, построенные в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на улицах Попова, 15, Шубина, 20, Галушина, 26, Аэропорт, 7, 9. Эти места для активного отдыха детей нуждаются в организации освещения, установке урн, на трех из них покрытие из резиновой плитки выполнено некачественно – имеются провалы и неровности, еще на одной желательно выполнить отсыпку крупнозернистым чистым песком. Также активисты ОНФ заметили, что крепление игровых конструкций к фундаментам не прочно.

В летний период многие детские и спортивные площадки зарастают травой, как на площадке во дворе дома №27 на улице Попова. Кроме того, она отсыпана крупным щебнем, что не соответствует нормам безопасности. Активисты ОНФ обнаружили спортивную площадку в центре города на улице Садовой, 36, корпус 1, которая полностью нуждается в демонтаже и утилизации всех конструкций, а также в монтаже ограждения. Общественники пришли к выводу, что детям опасно находиться на площадке на проспекте Ломоносова, 220, особенно в вечернее время. В указанном дворе автолюбители паркуются на территории площадки, даже когда слышат замечания в свой адрес.

«Мы нашли массу самых разных замечаний при эксплуатации детских и спортивных площадок в Архангельске. Половина проверенных площадок травмоопасны для детей. Опасность представляют и сломанные качели, на которые продолжают забираться дети. Безусловно, лучшим качеством отличаются новые, сертифицированные игровые комплексы, но нужно следить за прочностью креплений и вовремя их затягивать. У каждой спортивной площадки должен быть хозяин, другими словами – балансодержатель. Только так можно решить проблему детских и спортивных площадок, которые со временем могут стать бесхозными и непригодными для занятий», – отметил активист Общероссийского народного фронта в Архангельской области Евгений Покрышкин.

Региональное отделение ОНФ по всем выявленным фактам направило обращение в администрацию города с предложением устранить недоделки на детских и спортивных площадках.

Добавим от редакции ИА RUSNORD, что в очень плохом состоянии содержится детская площадка у школы №1 – там раскачаны основания игрового комплекса для малышей, а из лабиринтов давно исчезли детальки, которые дети очень любили двигать, и площадка за кинотеатром «Искра», где одна из горок имеет внутри дыру.

31 июль 10:18 | : Будни

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