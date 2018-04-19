Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сушь идет. Архангельску снова придется запастись водой

Сегодня, 20 июля, с 20 часов на сетях холодного водоснабжения будет понижено давление. С 23 часов вода будет отсутствовать в Октябрьском, Соломбальском, Маймаксанском и частично Ломоносовском округах. Работы завершатся в 8 утра 21 июля, после чего начнется восстановление водоснабжения.

Как сообщил технический директор МУП «Водоканал» Иван Бридько, обнаружена течь на магистрали Д-1000 в районе ул. Карла Либкнехта.

- Мы уже выяснили, что подтекает сварной шов, при этом дефект находится в самом низу, поэтому заварить его снаружи невозможно. После отключения воды, специалисты вырежут технологический люк сверху, через него заварят поврежденный шов изнутри, а затем восстановят целостность трубы сверху. Работы должны быть завершены к 8 утра субботы, - рассказал подробности Иван Бридько.

Впервые при отключении «тысячника» будет практически задействован кольцевой водовод, достроенный и введенный в эксплуатацию в конце прошлого года. Был опубликован и перечень зданий, в которых при отключении магистрального водовода Д-1000 водоснабжение может обеспечиваться за счет кольцевого водопровода Д-800. Однако, в связи с тем, что кольцевой водовод будет применяться в тестовом режиме, всем горожанам, проживающим в Октябрьском, Соломбальском, Маймаксанском и Ломоносовском округах, рекомендуется сделать необходимый запас воды.

P.S. Ты ещё не видел чуда?
Никогда не видел чуда?
Вот беда – не видел чуда!
Так сходи и посмотри.
Ты увидишь просто чудо,
Удивительное чудо:
Там, где магазин «Посуда»,
Возле дома номер три,
Сквозь асфальт у перекрестка
Пробивается березка.

Роман Сеф

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

20 июль 10:59 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2018 (161)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)


Деньги


все материалы
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20