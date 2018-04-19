Сушь идет. Архангельску снова придется запастись водой

Сегодня, 20 июля, с 20 часов на сетях холодного водоснабжения будет понижено давление. С 23 часов вода будет отсутствовать в Октябрьском, Соломбальском, Маймаксанском и частично Ломоносовском округах. Работы завершатся в 8 утра 21 июля, после чего начнется восстановление водоснабжения.

Как сообщил технический директор МУП «Водоканал» Иван Бридько, обнаружена течь на магистрали Д-1000 в районе ул. Карла Либкнехта.

- Мы уже выяснили, что подтекает сварной шов, при этом дефект находится в самом низу, поэтому заварить его снаружи невозможно. После отключения воды, специалисты вырежут технологический люк сверху, через него заварят поврежденный шов изнутри, а затем восстановят целостность трубы сверху. Работы должны быть завершены к 8 утра субботы, - рассказал подробности Иван Бридько.

Впервые при отключении «тысячника» будет практически задействован кольцевой водовод, достроенный и введенный в эксплуатацию в конце прошлого года. Был опубликован и перечень зданий, в которых при отключении магистрального водовода Д-1000 водоснабжение может обеспечиваться за счет кольцевого водопровода Д-800. Однако, в связи с тем, что кольцевой водовод будет применяться в тестовом режиме, всем горожанам, проживающим в Октябрьском, Соломбальском, Маймаксанском и Ломоносовском округах, рекомендуется сделать необходимый запас воды.

P.S. Ты ещё не видел чуда?

Никогда не видел чуда?

Вот беда – не видел чуда!

Так сходи и посмотри.

Ты увидишь просто чудо,

Удивительное чудо:

Там, где магазин «Посуда»,

Возле дома номер три,

Сквозь асфальт у перекрестка

Пробивается березка.

Роман Сеф

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)