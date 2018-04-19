В Русской Православной Церкви будут отпевать некрещеных младенцев

Чин отпевания некрещеных младенцев утвердил Священный Синод Русской Православной Церкви.

Этот чин станет обязательным для всех приходов Русской Церкви, сообщил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

«Как вы знаете, раньше у Церкви не было возможности отпевать некрещеных младенцев. Бывает, что они рождаются на свет мертвыми, бывает, что в первые часы или дни скоропостижно умирают в силу разных обстоятельств, выходящих за рамки человеческих возможностей. Конечно, скорбящие родители приходят в храм и просят священников совершить хоть какой-то чин над умершими, ищут собственного утешения», — приводятся слова священника на сайте РИА «Новости».

По его словам, богословское понимание состояния души умершего младенца до конца не определено, существуют разные точки зрения по этому вопросу.

«Но в любом случае отпевание в той форме, в которой оно относится к умершим в сознательном возрасте, связано в первую очередь с молитвой о прощении грехов. Это нельзя отнести к некрещеным младенцам, которые не могут обладать личными грехами», — уточнил пресс-секретарь Предстоятеля Русской Церкви.

Утвержденный Синодом чин отпевания, по его словам, призван помочь родителям, скорбящим в связи с ранней смертью детей, и станет «богослужением любви» по отношению к оставшимся в одиночестве.

Ранее некрещеных младенцев было принято поминать только в домашних молитвах.

(по материалам Архангельской епархии)