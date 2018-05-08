"Он хочет построить рай без Бога". Отец Евгений (Соколов) о Никите Михалкове и его бесогонии

"Он же верующий человек, он ведет свой Бесогон на фоне икон. Он говорит, что надо разработать закон, чтобы губернаторы жили по этим законам, и чтобы контролировала их, например, Росгвардия. Это говорит верующий человек. Он не говорит, что надо вернуть Бога в души людей. Он в очередной раз призывает построить рай без Бога. Мы это 70 лет пытались сделать при советской власти, и к чему пришли без Бога? Верующий человек говорит, что надо опять навести какое-то подобие порядка, убрать страну без Бога. Он не понимает, что это крайняя форма лицемерия.

Если могут лицемерить первые лица и культурная элита, то что другим делать?".

Напомним, в этом же интервью, которое главный миссионер Архангельской епархии дал передаче «Что скажете, батюшка?», отец Евгений обвинил в вопиющем лицемерии и светскую власть страны.

Впрочем, часть общества считает многие высказывания священника проявлением радикального православия.