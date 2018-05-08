Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Для этих людей нет Бога". Архангельский священник обвинил российскую власть в лицемерии

В передаче «Что скажете, батюшка?», выходящей на интернет-канале Ютуб, главный миссионер Архангельской области (так его принято называть) отец Евгений (Соколов) сказал дословно следующее:

- Скажем честно, за время его правления министрами образования был Фурсенко и Ливанов. Фурсенко, когда занял свой пост, сразу сказал, что советская власть воспитывали личность, а мы будем формировать потребителя. Эту цель он поставил и отлично справился, они воспитали первоклассного потребителя, но при этом уровень образования упал на 52 место. Фурсенко не наказали, не обличили, теперь он советник президента. Как мы будем поднимать образования, если в советниках президента сидят люди, сознательно уронившие уровень образования в пропасть?!.. Это лидер страны, который говорит, что у нас главное не врать и при этом с двойной моралью, лицемерит перед всей страной. Он нас за кого считает, что мы ничего не понимаем и ничего не видим?

Это было в контексте развития темы последнего президентского общения с народом, когда Путин отвечал на вопрос – какой бы совет вы дали своим внуком.

Далее, говоря об оплате абортов через государственную систему ОМС, священник обвинил власть в лицемерии:

- Для этих людей нет Бога.

Напомним, появление первых лиц государства в храмах на больших церковных праздниках всегда встречает неоднозначную реакцию в обществе.

Теперь пользователи интернета гадают, как сказанное аукнется главе миссионерского отдела Архангельской епархии…

20 июнь 08:16 | : Политика / Скандалы / Верую

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (174)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20