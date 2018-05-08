"Для этих людей нет Бога". Архангельский священник обвинил российскую власть в лицемерии

В передаче «Что скажете, батюшка?», выходящей на интернет-канале Ютуб, главный миссионер Архангельской области (так его принято называть) отец Евгений (Соколов) сказал дословно следующее:

- Скажем честно, за время его правления министрами образования был Фурсенко и Ливанов. Фурсенко, когда занял свой пост, сразу сказал, что советская власть воспитывали личность, а мы будем формировать потребителя. Эту цель он поставил и отлично справился, они воспитали первоклассного потребителя, но при этом уровень образования упал на 52 место. Фурсенко не наказали, не обличили, теперь он советник президента. Как мы будем поднимать образования, если в советниках президента сидят люди, сознательно уронившие уровень образования в пропасть?!.. Это лидер страны, который говорит, что у нас главное не врать и при этом с двойной моралью, лицемерит перед всей страной. Он нас за кого считает, что мы ничего не понимаем и ничего не видим?

Это было в контексте развития темы последнего президентского общения с народом, когда Путин отвечал на вопрос – какой бы совет вы дали своим внуком.

Далее, говоря об оплате абортов через государственную систему ОМС, священник обвинил власть в лицемерии:

- Для этих людей нет Бога.

Напомним, появление первых лиц государства в храмах на больших церковных праздниках всегда встречает неоднозначную реакцию в обществе.

Теперь пользователи интернета гадают, как сказанное аукнется главе миссионерского отдела Архангельской епархии…