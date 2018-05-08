"Эколята - вперед!". Виктор Павленко о созидательной любви к природе

Сенатор от Архангельской области Виктор Павленко принял участие в прошедшем в Совете Федерации «круглом столе», посвященном региональному опыту организации мероприятий в сфере экологического просвещения.

- Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к природе особенно актуально для северных регионов нашей страны. Недаром президент России Владимир Путин, отмечает, что именно экологическая составляющая должна стать ключевым лейтмотивом деятельности человека на Крайнем Севере. При всей суровости образа Арктики, она обладает самой хрупкой экосистемой на нашей планете, цена невнимательного, беспечного отношения к ней очень высока, последствия могут быть чрезвычайно серьезными, - отметил Виктор Павленко.

Как сообщил член Совета Федерации, с 2016 года в 17 образовательных организациях Поморье реализуются социально-образовательные проекты «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы», которые помогают подрастающему поколению формировать новое экологическое сознание, знакомят с миром природы, ее красотой и неповторимостью, зарождают в детях природолюбие и стремление сохранить окружающий мир. Более 700 ребят проводят исследования, участвуют в природоохранных акциях и праздниках, для них проводятся тематические уроки, конкурсы, экологические субботники и экскурсии.

В качестве идеи сенатор предложил создать в Архангельской области движение « Эколята - молодые защитники природы Арктики».