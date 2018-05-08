Архангельск. Программа Дня города

11:00 — возложение цветов к: монументу погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, памятному камню городам воинской славы; стеле «Архангельск — город воинской славы»;

13:00 — праздничное шествие «Архангельск поднимает паруса» стартует к площади Ленина с нескольких точек:

Воскресенская/Ломоносова;

стела «Архангельск — город воинской славы»;

Либкнехта/ Троицкий;

Гостиные дворы;

Чумбарова-Лучинского/Серафимовича.

13:30 — 14:00 — концертная программа «Город с морской душой»;

14:00 — 14:30 — выступление первых лиц города Архангельска и Архангельской области;

14:30 — 15:00 — программа оркестра Беломорской военно-морской базы и ансамбля «Северное сияние»;

15:00 — 15:30 — фестиваль гармони «Сметанинские встречи»;

15:30 — 15:45 — праздничная программа Северного русского народного хора;

15:45 — 16:00 — концертная программа Аллы Сумароковой;

16:00 — 17:00 — проект «Танцуй, Архангельск!»

17:00 — 17:45 — выступление фолк-группы «Партизан ФМ» с программой «ЭтоВамНеРадио» (Москва);

17:45 — 18:15 — выступление вокальной группы «Просто парни»;

18:15 — 18:45 — концертная программа творческих коллективов города Архангельска;

18:45 — 19:45 — выступление молодых хитмейкеров, лауреатов музыкальной премии «Золотой Граммофон» группы «Интонация» (Москва);

19:45 — театрализованный финал «Будущее за нами».

Площадь у театра драмы имени Ломоносова

12:00 — 13:30 — цирковое представление детского образцового цирка «Весар»;

13:30 — 16:30 — татаро-башкирский праздник «Сабантуй» с участием заслуженной артистки Российской Федерации Надежды Чепраги;

16:30 — 17:30 — командная интеллектуальная игра;

17:30 — 19:00 — танцевально-развлекательная программа «Золотой рассвет» от ВИА «Зеркало».

Петровский парк

14:00 — 19:00 — с участием творческих коллективов и исполнителей «С праздником, любимый город!»;

14:00 — 14:40 — городской духовой оркестр имени Васильева «Музыка парков и площадей»;

14:40 — 15:00 — фольклорный ансамбль «Церемоночка», театр фольклора «Радеюшка»;

15:00 — 15:30 — театр народной и современной культуры «Поморская артель»;

15:30 — 16:30 — хореографический центр Ломоносовского дворца культуры;

16:30 — 18:00 — самодеятельные эстрадные исполнители Архангельска и Приморского района;

14:00 — 17:00 — конкурсно-игровая программа для всей семьи «Свистать всех наверх»;

13:00 — 17:00 — демонстрационная площадка по изготовлению карбаса, мастер-класс по вязанию морских узлов, выставка моделей судов «Корабельное дело»;

14:00 — 17:00 — презентация межрегионального фестиваля морских традиций «Архангельск — первый порт России»;

14:00 — 17:00 — сеанс одновременной игры в шахматы «Шахматный диалог»;

14:00 — 17:00 — турнир по настольным играм на морскую тематику «Игра без границ»;

14:00 — 17:00 — интерактивная площадка «территория финансового креатива»;

14:00 — 17:00 — выставка-презентация экскурсионных речных круизов на пароходе-колёснике «Гоголь»;

14:00 — 18:00 — создание рисунков на воде в технике Эбру «Город с морской душой», раскраски на тему «Мой город»

14:00 — 19:00 — творческая интеллектуальная площадка «Книжный остров»;

14:00 — 15:00 — мастер-класс от художника Александра Сверчкова;

14:00 — 19:00 — мастер-классы «Морская мастерская» (оригами, аппликация);

15:00 — 17:00 — игровая программа «По волнам детства» от агентства праздников «Тяпа-Ляпа»;

14:00 — 19:00 — интеллектуальная игра «Тик-Так-Бум» (вспоминаем морские слова);

16:00 — 17:00 — уличная акция «Поэт-Battle»: чтение стихов классиков отечественной поэзии о море;

14:00 — 19:00 — громкие чтения морских приключений «Читаем вслух».

Красная пристань

14:00 — 19:00 — концертная программа рок-групп «Живые камни», «ФортНокс», «Jagga ngulu», «Севирина», «Стержни»;

14:00 — 16:00 — показательное выступление студии воздушной силовой атлетики «Крылья».

Проспект Чумбарова-Лучинского

12:00 — 12:45 — театрализованное представление «Прямо по курсу — МЕЧТА»;

15:00 — 17:00 — танцевальная площадка молодёжной театрально-хореографической студии «Отражение»;

19:00 — 21:00 — концертная программа группы «Корица».

Концертная площадка у Центрального универмага

14:00 — 18:00 — праздничная концертная программа «Корабль детства».

«Литературный сквер»

14:00 — 18:00 — творческая площадка «Рыбацкий дворик».

Набережная Северной Двины

(от Воскресенская до Карла Либкнехта)

12:00 — 16:00 — VIII автомобильная выставка «АВТОгалерея». Новинки российского и зарубежного автопрома и мототехники от автосалонов Архангельска

Пляж в районе площади Мира

13:00 — открытый турнир Архангельской области по пляжному регби.