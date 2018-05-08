Те самые... с чистыми руками. Архангельские чекисты отмечают столетний юбилей

24 июня 2018 года отмечается сто лет со дня образования Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Сто лет! За эти годы спецслужба постоянно реформировалась. Менялись её названия, функции, задачи. При всём этом главной целью всегда оставалась защита интересов государства.

В июне 1918 года в соответствии с директивой Центра о повсеместном создании губернских чрезвычайных комиссий была образована Архангельская губернская ЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. Молодой спецслужбе выделили особняк на улице Лютеранской, дом 6.

Официально датой образования Архгубчека считается 24 июня 1918 года. Именно этим числом датирован документ, в котором сообщается о создании в Архангельске Губчека в количестве 5 человек и секретаря – «Васильченко, Педо, Валюшис, Буревалов, Лукьянов и Виленчик - все видные коммунисты города Архангельска».

Первым начальником вновь созданной структуры был утверждён Пётр Игнатьевич Лукьянов 1890 года рождения. Бывший Путиловский рабочий, фронтовик, опытный организатор Пётр Игнатьевич прибыл на Север из Керчи, где работал военным комиссаром города и крепости.

Становление отечественных органов безопасности проходило в крайне сложной политической обстановке: гражданская война, интервенция, разгул анархии, спекуляции, бандитизма и саботажа чиновников. Наш регион всегда обладал особым статусом и события, происходящие здесь, могли повлиять на ситуацию в стране в целом. Первыми шагами чекистов стали регистрация буржуазии, бывших офицеров и изъятие у них оружия…

«Уже в 1919 году ВЧК взяла на себя руководство особым отделом по борьбе со шпионажем и контрреволюцией в армии. Сформированы пограничные ЧК для борьбы с диверсантами, шпионами и контрабандистами в пограничной зоне. В годы Гражданской войны ликвидирован ряд вербовочных пунктов генералов Краснова, Деникина, Алексеева и других руководителей Белой Гвардии, пресечено формирование на территории Советской Республики контрреволюционных офицерских частей. Разгромлен ряд эсеровских организаций, ликвидированы крупнейшие антисоветские заговоры. Проделана большая работа по борьбе со спекуляцией, саботажем, вредительством. Деятельность ЧК сыграла огромную роль в упрочении советской власти на всей территории страны, в т.ч. и на Севере России» - так пишет в своей новой книге «Архгубчека. Как всё начиналось…» историк спецслужб Александр Мосеев. Эта книга вышла в свет в Архангельске в канун векового юбилея РУФСБ.

Сегодня архангельские контрразведчики поддерживают славные традиции, переданные ветеранами, ответственно решают поставленные задачи, выезжают в командировки со сложной оперативной обстановкой.

Ключевыми направлениями деятельности органов безопасности России, требующими особого внимания сегодня, остаются контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, экстремизмом, экономическими преступлениями, коррупцией, контрабандой, оргпреступностью, пресечение каналов поступлении в нашу область наркотиков и психотропных веществ, противодействия незаконной миграции и т.д.

Без осмысленного опыта прошлого, без сохранения лучших профессиональных традиций и преемственности поколений не может быть настоящей спецслужбы. Традиции в жизни сотрудников играют весьма важную формирующую и воспитательную роль.