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Потух Вечный огонь в центре Архангельска. Причем здесь Древарх и фестиваль уличных театров?

Вчера вечером во время грозы сильный ливень залил Вечный огонь в Архангельске.

Известный городской фрик Древарх-Просветленный уже приписал эту заслугу себе.

- Древархангел вызвал ливень — огонь у монумента Победы погас! Древарх бессилен, необходим человек-огонь! – и опубликовал в Сети соответствующее фото.

 Между тем наблюдатели вспоминают, как в прошлом году во время Фестиваля уличных театров латиноамериканские барабанщицы в костюмах, напоминающих стиль садо-мазо, выступали на площади перед Вечным огнем, и многими горожанами это было воспринято, как кощунство.

И сейчас фестиваль… может быть, это знамение?

20 июнь 09:37 | : Будни / Культура

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