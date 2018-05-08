Потух Вечный огонь в центре Архангельска. Причем здесь Древарх и фестиваль уличных театров?

Вчера вечером во время грозы сильный ливень залил Вечный огонь в Архангельске.

Известный городской фрик Древарх-Просветленный уже приписал эту заслугу себе.

- Древархангел вызвал ливень — огонь у монумента Победы погас! Древарх бессилен, необходим человек-огонь! – и опубликовал в Сети соответствующее фото.

Между тем наблюдатели вспоминают, как в прошлом году во время Фестиваля уличных театров латиноамериканские барабанщицы в костюмах, напоминающих стиль садо-мазо, выступали на площади перед Вечным огнем, и многими горожанами это было воспринято, как кощунство.

И сейчас фестиваль… может быть, это знамение?



