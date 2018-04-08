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Россиянам дадут выходной на проверку здоровья

Россиянам добавят оплачиваемый выходной день специально для прохождения планового медобследования. Об этом рассказал «Российской газете» председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: хочу — не хочу, пойду — не пойду», — отметил сенатор. Соответствующие законопроект с поправками в Трудовой кодекс находится на рассмотрении в Госдуме.

Воспользоваться таким выходным, согласно документу, работники смогут раз в три года.

Такая мера, по словам Рязанского, наиболее необходима для трудящихся старшего возраста и сотрудников вредных производств. Профилактические осмотры помогают заблаговременно выявлять ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и различные виды онкологии.

В апреле сообщалось, что почти три четверти российских врачей говорят о завышенных отчетах по диспансеризации россиян за 2017 год. 38 процентов из четырех тысяч респондентов фонда независимого мониторинга «Здоровье» заявили, что профосмотры и обследования проводятся только на бумаге. Пятая часть медиков посетовала на то, что при проведении диспансеризации у них сокращается зарплата, так как они не успевают принимать других пациентов.

В 2013 году в стране ввели всеобщую бесплатную диспансеризацию, на которую имеют право, как работающие, так и не работающие совершеннолетние россияне. Однако в январе нынешнего года вступил в силу новый порядок, согласно которому из первого этапа обследования исключены клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи. По мнению большинства врачей — участников опроса фонда «Здоровья» (76 процентов) сокращение перечня исследований приведет к снижению выявляемости заболеваний.

08 июнь 12:34 | : Будни

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