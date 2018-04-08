Движение по мосту через реку Большая Рада планируется открыть завтра

Продолжается ремонт моста, повреждённого в минувшую среду. На текущий момент выполнено восстановление трёх из четырёх пролётов сооружения, сообщается в официальной группе соцсети ВКонтакте администрации Архангельска.

Как сообщил директор МУП «Архкомхоз» Александр Кузнецов, осталось выполнить работы по самому сложному участку – четвёртому пролёту. Сейчас специалисты предприятия готовятся забить последние шесть свай.

- Мы рассчитываем завершить этот процесс до обеда. Если всё сложится удачно, то этой ночью установим настил. Таким образом, уже завтра движение по мосту планируется открыть. После этого начнём устанавливать перила, - пояснил Александр Кузнецов.

Напомним, что мост через реку Большая Рада в районе 29-го лесозавода серьёзно пострадал по причине превышения разрешённой массы проезжавшим по нему гружёным самосвалом. Со стороны города был продавлен один пролёт, а со стороны лесозавода между третьим и четвёртым пролётом произошел излом насадки на опоре и разрушение нескольких свай под ней.