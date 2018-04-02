Аллея славы появится в Архангельске уже в июне. И с Северодвинском поделимся

Организаторы социальной акции «Аллеи славы» подтвердили, что столица Поморья стала одним из победителей голосования, и ей будет бесплатно предоставлена 1000 саженцев.

Более 35 тысяч голосов набрал Архангельск в ходе голосования, организованного питомником «Экоплант», и занял второе место в своей группе городов. Как и обещали, организаторы связались с администрацией города по телефону.

- Организаторы подтвердили, что готовы предоставить тысячу саженцев и рассказали, какие условия необходимо соблюсти. В частности, уже на следующей неделе мы должны выслать подробную информацию о местах планируемой посадки. Это должны быть уже благоустроенные территории, с хорошей почвой, без признаков подтопления. При этом необязательно высаживать одну аллею славы, а можно запланировать несколько мест. Сейчас специалисты определяют возможные территории обустройства аллей, исходя из обозначенных условий. Уже есть понимание, что одним из таких мест станет территория вдоль домов 6-12 по ул. Воскресенская, - сообщил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин.

Доставка саженцев будет осуществляться во взаимодействии организаторов акции и городской администрации, а непосредственно высадка деревьев запланирована на июнь. Этот фактор будет учитываться экспертами и организаторами при выборе видов деревьев наряду с пожеланиями жителей, высказанными в ходе голосования.

По предложению главы Архангельска Игоря Годзиша, 200 саженцев могут быть переданы Северодвинску, жители которого искренне поддерживали столицу Поморью. Организаторы одобрили такую возможность.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)