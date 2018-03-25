Бессмертный Экипаж: Только в Архангельске!

Второй год депутат городской Думы Александр Фролов и фонд «Аквилон Инвест» поддерживают проведение шествия Бессмертного полка в городе воинской славы Архангельске.

В этом году 9 мая в составе Бессмертного Полка в Архангельске вновь пронесли портреты участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции. 3-я отдельная рота Бессмертного полка прошла особым – Бессмертным экипажем Северных конвоев, собрав боле 2 тысяч человек. Колону организовали Клуб «Братство Северных конвоев» и АМИ им. В. И. Воронина при поддержке благотворительного фонда «Аквилон Инвест». Вместе с курсантами Арктического морского института прошли юнгаши Архангельской школы Соловецких юнг и кадеты Архангельского морского кадетского корпуса.

- Накануне Дня Победы мы встречались с множеством людей, и в очередной раз увидели, что это востребовано. Откликов – очень много: более 500 человек обратились к нам с просьбой помочь в изготовлении портретов. И для нас это не разовая акция: в следующем году мы планируем сделать ее более масштабной, чтобы все, кто хотел бы встать в строй Бессмертного полка, могли иметь такую возможность. Лично для меня особое значение имеет сохранение памяти об уникальной странице Великой Отечественной войны – героической эпопее Северных конвоев. В них участвовали мой дедушка Александр Федорович Кочетков и дед моей супруги Иван Петрович Герасимов. Мы с детьми вновь прошли в колонне Бессмертного экипажа, вместе с горожанами, - отметил Александр Фролов.

3-я рота Бессмертного полка в столице Поморья в этом году впервые несла большой – 14 метров в ширину - плакат с надписью «Бессмертный экипаж – Архангельск»! Его держали в руках курсанты Архангельского Морского кадетского корпуса.

В этом году к Бессмертному экипажу вновь присоединились родственники всех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях – зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, обеспечивал ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку и авиационное прикрытие, работу маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, выполнял гидрографические работы, трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах, отправлял грузы по железной дороге, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, все кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу!

Более 400 портретов для архангелогородцев, чьи родные сражались на фронтах Великой Отечественной войны, были изготовлены при поддержке благотворительного фонда «Аквилон Инвест» и депутата гордумы Александра Фролова.