Поколение победителей: Георгий Жуков и Джок Демпстер (Бессмертный экипаж)

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"



Георгий Александрович Жуков



- Я родился 7 ноября 1927 года в Вологде. Когда началась война, мне было 14 лет.

Взяли в армию лишь спустя три года, в декабре 1944-го. До 1945 года служил на Сопке, недалеко от Мурманска. Был заряжающим артиллерийского зенитного орудия. Мы вели заградительный огонь против налётов вражеской авиации. Огонь приходилось вести без конца, потому что конвои из Англии и Америки шли как раз через наш участок, мимо Мурманска в Архангельск.

О Победе мы узнали раньше, 8 мая, благодаря участникам конвоя Америки. Они принесли радостную весть, стали праздновать, стрелять из пушек, пулемётов и винтовок. Когда пришла Победа, конечно, были очень рады. Мы верили и знали, что победим.

Вернулся домой я в конце 1945 года. Всегда вспоминаю это время с большой радостью и гордостью, ведь именно наша страна внесла наибольший вклад в Победу над фашистами. И главное, что эта Победа принесла освобождение не только России, но и всему миру!

Георгий Александрович Жуков скончался 13 января 2018 года.



Джок Демпстер



- Мне исполнилось 16 лет, и в 1944 году я поступил матросом на торговый флот. Первым моим кораблем стал танкер «San Venancio». Сначала мы совершили пару рейсов через Атлантику, перевозя авиационный бензин. Потом наше судно включили в состав конвоя JW-65 в Мурманск.

Когда мы пошли на север, палуба судна вскоре стала похожа на каток, и нужно было проявлять крайнюю осторожность, чтобы не касаться металла голыми руками, поскольку кожа была бы оторвана. Единственный плюс этой ужасной погоды – немецкие подводные лодки нас не заметили. Но наша удача продолжалась до тех пор, пока мы не приблизились к Кольскому заливу. Снежные метели помешали наши самолетам обнаружить немцев, и произошло неизбежное: было торпедировано сразу два транспорта. Люди так кричали в воде - казалось весь ад вырвался на свободу!

Когда мы спускали наши спасательные шлюпки, был замечен перископ и наши пушки открыли огонь. Мысль о смерти не пугала меня, но я боялся быть сильно обожженным, потерять руку или ногу. Мы все испытывали тогда одни и те же эмоции. Треск и скрежет металла, дым пожара и крики раненых наполняли воздух. Мы должны были быстро уйти с места гибели транспортов. Я видел, как моряки отчаянно цеплялись за спасательные шлюпки и плоты, многие из-за сильного холода не могли долго держать и тонули в море.

Мы вышли из Мурманска в составе конвоя RA- 66 шесть недель спустя и прибыли в Клайд 8 мая 1945 года. После войны мы создали отделения клуба «Русский конвой» в Шотландии, и мои друзья доверили мне стать его председателем. В 2009 году мне довелось вновь побывать в Мурманске с делегацией британских ветеранов. Этот день оказался одним из самых запоминающихся в нашей жизни!

Джок Демпстер скончался 5 мая 2013 года.