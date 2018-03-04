Еще немного, еще чуть-чуть! Северодвинск борется за свою Аллею Славы

2 знаковых города Архангельской области ведут бескомпромиссную борьбу за вхождение в тройку фаворитов голосования за право получения городом-победителем бесплатно 1 000 деревьев для посадки Аллеи Славы.

К сожалению, Нарьян-Мар не имеет возможность принимать участие в голосовании, потому что принимают участие населенные пункты с количеством жителей выше 100 тыс. человек.

На 20:00 5-го мая среди населенных пунктов с населением от 100 тыс. до полумиллиона человек лидирует Архангельск (22500 голосов), а Северодвинск попадает в пятерку фаворитов. Для попадания в тройку призеров городу корабелов не хватает 5000 голосов.

Обращение главы Северодвинска Игоря Скубенко:

«Друзья, у нас в городе очень много территорий, которые требуют озеленения. Вы ведь сами постоянно обсуждаете это в социальных сетях. Это очень затратно для бюджета любого города. У нас есть шанс безвозмездно (!!!) получить 1000 деревьев для наших детей и внуков! Это не борьба с Архангельском, наша столица впереди всех, это здорово! Нам нужно попасть в «тройку» победителей. Я очень хочу, чтобы мы получили эти деревья.

Мы пока отстаём от лидеров. До 9 мая есть все шансы! Северодвинск, голосуем!

СЕВЕРОДВИНСК на сайте аллеи-славы.рф

При активном участии жителей города, Северодвинск может стать победителем!

Каждый город-победитель получит по 1000 деревьев.»

Подведут итоги голосования 9 мая, проголосовать на веб-сайте можно с любого удобного аккаунта соцсетей ВКонтакте, Одноклассники или же Facebook. Давайте поможем Северодвинску и поддержим их в данном марафоне!