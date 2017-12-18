Архангельск, "Бессмертный полк". Как это будет

Парад народной памяти начнется 9 мая в 13 часов.

Маршрут остается неизменным - по Троицкому проспекту до улицы Воскресенской, далее по Набережной Северной Двины, мимо монумента Победы, до улицы Карла Маркса. Затем шествие распределится в трёх направлениях: в сторону нижней набережной, прямо - до улицы Попова, направо - в сторону Троицкого проспекта.

С каждым годом количество участников только растёт.

- Мы предполагаем, что участников акции в Архангельске в этот раз будет больше, чем в прошлом году — количество желающих возрастёт с 12 до 15 тысяч человек. Всего же в области, по нашим прогнозам, в шествии «Бессмертного полка» примут участие 25 тысяч северян, - цитирует издание «Регион29» одного из официальных организаторов шествия.

Всего планируется создать 20 рот. Отдельными колоннами пойдет «Бессмертный экипаж», где понесут портреты не только советских, но и иностранных моряков – участников северных конвоев, а также «Бессмертный сталинский полк», символизирующий… непонятно что.

Впрочем, День Победы – праздник для всех.