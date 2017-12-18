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Архангельск: Священная память о Победе

Благотворительный фонд «Аквилон Инвест» и депутат Александр Фролов оказали помощь в изготовлении портретов участников Бессмертного полка.
 
- В этом году мы приняли решение помочь жителям округов Ломоносовского и Майская Горка с изготовлением портретов родственников для участия в Бессмертном полку. Поступило более 350 обращений. Благотворительный фонд «Аквилон Инвест» оплатил изготовление штендеров. Первая партия портретов готова. Волонтеры уже передают их родственникам героев, - отметил Александр Фролов.
 
Второй год депутат городской Думы Александр Фролов и фонд «Аквилон Инвест» поддерживают проведение шествия Бессмертного полка в городе воинской славы Архангельске.   В этом году 9 мая в его составе вновь пронесут портреты участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции. 3-я отдельная рота Бессмертного полка в столице Поморья вновь станет особым – Бессмертным экипажем Северных конвоев. Колону организуют Клуб «Братство северных конвоев» и АМИ им. В. И. Воронина. В этом году в строю Бессмертного экипажа вместе с курсантами Арктического морского института пройдут юнгаши Архангельской школы Соловецких юнг и кадеты Архангельского морского кадетского корпуса.
 
Формирование 3-й роты будет происходить с 12.00 до 13.00 на проспекте Троицкий в районе пересечения с улицей Попова. Увидеть колонну будет просто – во главе развернут большой – 14 метров - плакат с надписью «Бессмертный экипаж – Архангельск»!
 
К Бессмертному экипажу могут присоединиться родственники всех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях – зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, обеспечивал ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку и авиационное прикрытие, работу маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, выполнял гидрографические работы, трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах, отправлял грузы по железной дороге, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, кто прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, все кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу!

Создание отдельной колоны Бессмертного полка с портретами союзников в Архангельске нашло одобрение Совета межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк», Совета ветеранов Северного морского пароходства и Клуба «Русский конвой» в Лондоне.   В прошлом году к колонне присоединились многочисленные родственники с портретами тех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях. Вместе с ними в строю Бессмертного полка с портретами участников конвоев – своего деда Александра Федоровича Кочеткова и деда супруги Ивана Петровича Герасимова прошел Александр Фролов.  


03 май 11:06 | : Будни

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