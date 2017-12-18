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Игорь Годзиш о весеннем и важном

1 мая в России отмечается праздник Весны и Труда. В этот день чествуют трудящихся и радуются наступлению последнего месяца весны, символизирующего расцвет и приближение лета.

- Первомай для многих поколений жителей Архангельска был и остается символом весеннего обновления, единства, радости мирного созидательного труда.  Сегодня важно сохранить добрые традиции, заложенные предками, и воспитать в наших детях любовь и уважение к людям труда, чувство долга и ответственности.

Особые слова благодарности ветеранам – всем, кто добросовестно трудился на благо нашей большой и малой Родины и ушёл на заслуженный отдых.

Нам предстоит очень многое сделать для того, чтобы наш город стал процветающим. И мы способны трудиться качественно и профессионально, создавать условия, в которых будут востребованы труд и талант каждого архангелогородца.

В этот праздничный день от всей души желаю вам успехов в делах, яркой и счастливой жизни, крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения и благополучия каждому дому! – говорится в поздравительном адресе главы Архангельска Игоря Годзиша.

 

01 май 08:57 | : Будни

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