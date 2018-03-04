Эксперты ОНФ обсудили реализацию проекта «Профстажировки» в Архангельской области

Эксперты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках проекта ОНФ «Профстажировки» посетили Центр профориентации и подготовки кадров одного из крупных судоремонтных предприятий в Северодвинске. На предприятии выстроена система подготовки кадров, начиная с обучения студентов технических университетов. В настоящее время здесь работают инженеры из Тулы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Волгограда, которые во время обучения стажировались на предприятии и приняли решение продолжить свою карьеру на Севере.

Как подчеркнул координатор проекта ОНФ «Профстажировки» в Архангельской области Сергей Кряталов, теперь предприятие сможет размещать более развернутую информацию о стажировках на платформе профстажировки.рф и привлекать на практику большее количество будущих специалистов. «Важно приглашать в регион инженеров, молодых рабочих не только в судостроительную отрасль. Специалисты необходимы в лесной отрасли, нефтедобывающей, строительной. Учебные заведения региона, безусловно, подготавливают кадры, но экономика растет, появляются новые технологии и нужны человеческие ресурсы. Проект, по сути, создает новый механизм прямого взаимодействия молодых специалистов и передовых предприятий. Студенты могут проходить производственную практику непосредственно по специальности, а потом, имея диплом, сразу трудоустроиться», – прокомментировал Кряталов.

«Ознакомившись с опытом работы предприятия в части профессиональной ориентации, эксперты ОНФ пришли к выводу, что подобный опыт должны перенять и другие флагманы экономики Архангельской области, активно используя платформу профстажировки.рф. Мы знаем, что специалистов не хватает во многих отраслях. Нужно активнее «предлагать» себя, оплачивать стажировки, предоставлять жилье. В Архангельской области достаточно много высокорентабельных предприятий с хорошей прибылью», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов.



