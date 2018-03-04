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Нечаянная радость: инвалиду из Архангельска можно уехать (и приехать) с комфортом

Александр Гильдебрант (социальная сеть ВКонтакте):

Друзья, оказывается, ездить на поезде, когда ты на коляске, очень легко! Мы проверили это с Викой и её мамой.

Нашли на сайте РЖД информацию о регистрации в программе содействия мобильности, зарегистрировались, купили билеты Няндома-Архангельск и обратно в специальное купе. И вот, что увидели:

- есть подъёмник, при помощи которого можно попасть в вагон с низкой платформы;
- на вокзале в Архангельске есть устройство, на котором можно подняться или спуститься вдоль лестницы;
- часть вагона переоборудована под коляску, широкие проходы и двери;
- просторное купе на двоих;
- удобный туалет;
- везде встречают сотрудники РЖД, готовые помочь;
- стоимость билета примерно, как в плацкартном вагоне.

Если вы думаете, что поездки на поезде не для вас, потому что вы "маломобильная группа населения", срочно передумывайте!

    

24 апрель 14:05 | : Будни

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