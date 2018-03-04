Нечаянная радость: инвалиду из Архангельска можно уехать (и приехать) с комфортом

Александр Гильдебрант (социальная сеть ВКонтакте):

Друзья, оказывается, ездить на поезде, когда ты на коляске, очень легко! Мы проверили это с Викой и её мамой.

Нашли на сайте РЖД информацию о регистрации в программе содействия мобильности, зарегистрировались, купили билеты Няндома-Архангельск и обратно в специальное купе. И вот, что увидели:

- есть подъёмник, при помощи которого можно попасть в вагон с низкой платформы;

- на вокзале в Архангельске есть устройство, на котором можно подняться или спуститься вдоль лестницы;

- часть вагона переоборудована под коляску, широкие проходы и двери;

- просторное купе на двоих;

- удобный туалет;

- везде встречают сотрудники РЖД, готовые помочь;

- стоимость билета примерно, как в плацкартном вагоне.



Если вы думаете, что поездки на поезде не для вас, потому что вы "маломобильная группа населения", срочно передумывайте!