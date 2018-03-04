Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Без Вассермана. "Своя игра" с религиозным уклоном прошла в Архангельске

Интеллектуальная игра «Поиск истины» объединила прихожан архангельских Никольского и Успенского храмов, а также команду Епархиальной воскресной школы. Организовала состязание община маймаксанской церкви святой Ксении Петербургской.

Участники состязались в знании Библии, соревнование прошло в форме известного телевизионного шоу «Своя игра». Настоятель маймаксанского храма священник Александр Дятлов рассказал, что участники команд отвечали на 50 вопросов по тексту Евангелия, накапливая баллы за правильные ответы.

«Победителями игры и самыми эрудированными оказались участники из Успенского храма, второе место заняла команда из Епархиальной воскресной школы, третье — храма Николая Чудотворца, а наша команда, не вошедшая в тройку лидеров, замкнула круг участников», — отметил священник.

Напомним, что и в оригинальном варианте «Своей игры» есть тема «Дела духовные».

(по материалам Архангельской епархии)

19 апрель 09:17 | : Будни / Верую

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


МЧС проверяет торгово-развлекательные центры Архангельск на пожарную безопасность
Митинг в Вельске в поддержку действующего главы города Игоря Рогозина (ВИДЕО)
За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (164)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20