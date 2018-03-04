Без Вассермана. "Своя игра" с религиозным уклоном прошла в Архангельске

Интеллектуальная игра «Поиск истины» объединила прихожан архангельских Никольского и Успенского храмов, а также команду Епархиальной воскресной школы. Организовала состязание община маймаксанской церкви святой Ксении Петербургской.

Участники состязались в знании Библии, соревнование прошло в форме известного телевизионного шоу «Своя игра». Настоятель маймаксанского храма священник Александр Дятлов рассказал, что участники команд отвечали на 50 вопросов по тексту Евангелия, накапливая баллы за правильные ответы.

«Победителями игры и самыми эрудированными оказались участники из Успенского храма, второе место заняла команда из Епархиальной воскресной школы, третье — храма Николая Чудотворца, а наша команда, не вошедшая в тройку лидеров, замкнула круг участников», — отметил священник.

Напомним, что и в оригинальном варианте «Своей игры» есть тема «Дела духовные».

(по материалам Архангельской епархии)