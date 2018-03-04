Медведи пробудились, хотят жрать. И другие неполитические события Архангельской области

Не волнуйтесь, речь не о единороссах, а об обычных, в меру прожорливых бурых мишках. У них просто закончился период зимней спячки

17 апреля на озере Худом, недалеко от деревни Горбачиха Плесецкого сектора Кенозерского национального парка, сотрудниками были зафиксированы медвежьи следы. Специалисты отмечают, что бурый медведь осторожный зверь и избегает встреч с людьми. Первыми покидают берлоги крупные самцы зрелого и среднего возраста. Последними из семейных групп выходят самки с детёнышами этого года.

Стали пробуждаться медведи и в национальном парке "Онежское Поморье". Первые следы были замечены на севере полуострова.

После зимнего сна начинают просыпаться и насекомые (не путать с членами других политических партий).

На второй неделе апреля в Вершинино появились синие мясные мухи. Комары-толкуны отмечены в деревне Горы. Из состояния анабиоза стали выходить бабочки-крапивницы. Первую крапивницу обнаружили в деревне Горбачиха.