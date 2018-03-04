Министр внутренних дел РФ оценил архангельского майора Тараканова

Сегодня в МВД России прошла торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество при спасении людей.

В этом году на мероприятие были приглашены 16 полицейских, совершивших героические поступки, из 14 регионов Российской Федерации. Подвергая опасности собственные жизни, они задерживали вооруженных преступников, вытаскивали из воды утопающих, выносили детей из огня, приходили на выручку упавшим на рельсы.

Отважные и решительные действия сотрудников по достоинству оценены руководством страны и МВД России. Шестерым участникам церемонии вручены государственные награды – медали «За спасение погибавших», остальным – ведомственные медали «За смелость во имя спасения» и «За доблесть в службе»», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев, обращаясь к награжденным, сказал: «Служба в полиции всегда была и остается делом людей мужественных и благородных, с сильной духовной мотивацией. Готовых рисковать собой ради других. Подтверждение тому – проявленные вами профессионализм и самоотверженность. Такие поступки, несомненно, заслуживают общественного признания и вызывают уважение к полиции».

По словам Главы ведомства, новые вызовы и угрозы безопасности требуют от личного состава компетентности, умения быстро принимать правильные решения. И каждый из получивших награду убедительно доказал, что в полной мере обладает этими качествами.

Владимир Колокольцев напомнил, что скоро российская полиция отметит 300-летие со дня образования, и подчеркнул, что современное поколение защитников правопорядка достойно продолжает лучшие традиции Министерства. Глава МВД России поблагодарил награжденных сотрудников за добросовестную службу и верность Присяге.

Среди шести участников церемонии, награжденных государственными наградами – заместитель начальника ОМВД России по Виноградовскому району – начальник следственного отделения майор юстиции Алексей Александрович Тараканов.

Его всегда отличали неравнодушие, желание в любой ситуации восстановить справедливость. И сослуживцы, и местные жители отмечают, что Алексей Александрович очень открытый, жизнерадостный человек, который никогда не пройдет мимо чужой беды. Так случилось и 15 июня 2017 года. Находясь со служебным заданием на улице Павлина Виноградова в родном поселке Березник, майор юстиции заметил пожар в одном из частных домов. Веранда и крыша здания уже были охвачены огнем. В окне Алексей Тараканов увидел маленьких детей и пожилую женщину, тщетно пытавшихся открыть заклинивший стеклопакет. Возможности самостоятельно выбраться у них уже не было. Полицейский поспешил на помощь людям.

Ничего подходящего для того, чтобы разбить стекло, под руками не было. Тогда майор юстиции принял единственное верное решение – применить табельное оружие. Громко крикнув, чтобы дети легли на пол, Алексей несколько раз выстрелил в стеклопакет и, разбив окно, начал эвакуировать людей. На помощь ему уже спешили местные жители и хозяин дома.

Благодаря решительным действиям стража порядка удалось избежать страшной трагедии. Дети получили лишь легкие ссадины, пенсионерку госпитализировали с ожогами рук, её жизнь была вне опасности. Сам сотрудник получил ожог и несколько порезов, но после того, как ему оказали медицинскую помощь, вернулся на службу. Свой поступок Алексей Тараканов не считает геройским. Он убежден, что так на его месте поступил бы каждый человек, а тем более сотрудник органов внутренних дел, который давал присягу.

Сегодня за свой поступок Алексей Тараканов награжден государственной наградой – медалью «За спасение погибавших», которую офицеру вручил Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Александрович Колокольцев.