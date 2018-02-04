Нашли применение - Арктика становится полигоном для подготовки спецназа

Российский спецназ начал подготовку к тренировкам в Арктических условиях

Причем место для них определено в максимальной близости от Северного полюса… наблюдатели уже представляют тамошнюю полосу препятствий и белых медведей в качестве спарринг-партнеров при рукопашной.

В учениях принимают участие подразделения ФСБ, пограничных войск, а также спецотряды Росгвардии. Планируются занятия по парашютному спорту, огневой, тактической подготовке…

Учения будут проводится в два этапа. «По завершении первого этапа учений в Мурманске сводная группа будет готова приступить ко второму «арктическому» этапу, который пройдёт на Островах Александры, расположенных в Северном Ледовитом океане, в полутора тысячах километров от Мурманска. Во время учений в Арктике будут отрабатываться взаимодействие сотрудников сводной группы и управление подразделением, а также овладение навыками перемещения в Арктике на различных видах транспорта; группа на Северном полюсе будет выходить с полярниками на холодные ночевки, выполнять задания с преодолением препятствий, строить укрытия из снега и льда, проходить занятия по инженерной подготовке» (ИА REGNUM).

Напомним, ранее сообщалось, что в Арктике проходит подготовку Чеченский спецназ… тоже российский, но со своим непередаваемым колоритом.