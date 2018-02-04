Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Нашли применение - Арктика становится полигоном для подготовки спецназа

Российский спецназ начал подготовку к тренировкам в Арктических условиях

Причем место для них определено в максимальной близости от Северного полюса… наблюдатели уже представляют тамошнюю полосу препятствий и белых медведей в качестве спарринг-партнеров при рукопашной.

В учениях принимают участие подразделения ФСБ, пограничных войск, а также спецотряды Росгвардии. Планируются занятия по парашютному спорту, огневой, тактической подготовке…

Учения будут проводится в два этапа. «По завершении первого этапа учений в Мурманске сводная группа будет готова приступить ко второму «арктическому» этапу, который пройдёт на Островах Александры, расположенных в Северном Ледовитом океане, в полутора тысячах километров от Мурманска. Во время учений в Арктике будут отрабатываться взаимодействие сотрудников сводной группы и управление подразделением, а также овладение навыками перемещения в Арктике на различных видах транспорта; группа на Северном полюсе будет выходить с полярниками на холодные ночевки, выполнять задания с преодолением препятствий, строить укрытия из снега и льда, проходить занятия по инженерной подготовке» (ИА REGNUM).

Напомним, ранее сообщалось, что в Арктике проходит подготовку Чеченский спецназ… тоже российский, но со своим непередаваемым колоритом.

13 апрель 11:15 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Митинг в Вельске в поддержку действующего главы города Игоря Рогозина (ВИДЕО)
За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (118)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20