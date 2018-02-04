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Шенкурск: Ушел из жизни 103-летний ветеран Великой Отечественной Геннадий Добрынин

Грустная новость из Шенкурска – ушел из жизни в 103-летний ветеран Великой Отечественной войны Геннадий Семенович Добрынин.

Из его биографии:

Когда пришла война, Геннадий Добрынин работал шофером на родине своего отца в Шенкурске. Добрынина сразу прикрепили к райвоенкомату. Возил призывников до станции в Вельск. В октябре 1941 года и сам поехал воевать. Из Череповца 3-ю инженерно-сапёрную бригаду перебросили под Ленинград. Геннадий Добрынин на "полуторке" – "ГАЗ АА" доставлял на передовую вооружение, снаряжение, продовольствие. Пережил несколько ранений. Последний военный год ездил на легковой машине "ГАЗ М1", был в распоряжении командования бригады. Закончилась для старшего сержанта Геннадия Добрынина Отечественная война в Эстонии в 1945-м.

После войны он трудился водителем в орсе, откуда вышел на пенсию. Ещё семь лет работал в котельной по просьбе директора Шенкурского леспромхоза. Но в последние 30 пенсионных лет пенсионер Добрынин всегда находит себе дело. Восемь лет назад купил новый "ВАЗ", заменил старенькую машину, прослужившую ему почти 40 лет. Всегда сам её ремонтировал. Его дом на ул. Пластинина первым в городе признан домом образцового содержания. Порядок везде идеальный. Геннадий Семенович, говорит, что очень любит порядок наводить.

Детей у него семеро: Лина, Рита, Надя, Люба, Вера, Лёва, Таня. Теперь 8 внуков есть и 7 правнуков подрастают.

До последних дней жизни ветеран обслуживал сам себя – топил печь, ходил за дровами, убирал дом, готовил себе еду, сам сидел за рулем

В 2015 году Геннадий Семенович присутствовал в Москве на Параде Победы.

Принципом его жизни было – не делать никому зла.

Редакция выражает искренние соболезнования родным покойного и всем шенкурянам.

13 апрель 08:38 | : Будни

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