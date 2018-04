Поколение победителей (проект Георгия Гудим-Левковича)

"We remember! We are proud! We believe! - Помним! Гордимся! Верим!"



Они были таки разные, но в чем-то - очень-очень - похожие. Мне выпало огромное счастье - общаться с ними, с теми, кто является самым уникальным поколением в истории - ПОКОЛЕНИЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. Многих и многих из них уже нет с нами. И каждый раз когда я прихожу к скромному памятнику на набережной Северной Двины, я вновь и вновь убеждаюсь в правоте тех, кто сделал надпись на двух языках: «Участникам Северных конвоев 1941-1945 гг.» - «To the participants of the Arctic convoys of 1941-1945».



Сегодня мы начинаем публикацию коротких воспоминаний участников Северных конвоев - всех тех, в память о которых по улицам города воинской славы Архангельска вновь пройдет Бессмертный экипаж.



Александр Андреевич Лыжин:



- Я на флот попал в 15 лет добровольцем. Родители у меня умерли, вот дядька мне и помог, привел в пароходство, чтоб я заявление подал. Меня взяли. Служил на пароходе «Анадырь» камбузным матросом. Летом 1942 года «Анадырь» перешел Северным морским путем в Архангельск. Там он был поставлен на ремонт на заводе «Красная кузница». Так я начал службу. Наш пароход был включен в состав военных транспортов Северного флота, перевозили войска, не раз побывали под бомбежками. Потом, уже в 1943-м мы перешли во Владивосток, оттуда – в Америку, в Портленд. Мы отвезли туда курсантов на учебу (экипажи передаваемых по ленд-лизу кораблей – примечание публикатора), а сами встали на ремонт. Нам тогда всем выдали новую форму и по мешку муки, масла, сахара каждому. Я тот паек сохранил и потом в Архангельск отправил. День Победы я встретил в Ленинграде. Как говорится, я все время рядовой, простой моряк. После войны в Антарктиде был два раза, помогал там строить поселок исследователей Мирный. Северный полюс прошел четыре раза. В общем, все время на Севере.



Френк Артур Бонд:





- Я начал служить в Британском королевском флоте в 1939 году, юнгой. В Россию попал с первым конвоем в 1941 году. На крейсере в мои обязанности входило следить за обстановкой на мостике, а позже я был приставлен к 4-х дюймовой зенитной пушке на четвертой палубе корабля. В Архангельск мы привозили истребители "Харрикейн". Первый конвой прошел спокойно. Но потом - Люфтваффе бомбило нас непрерывно. Налет следовал за налетом, волнами – бомбардировщики, торпедоносцы. Все небо – в разрывах зенитных снарядов, вода от взрывов бомб смывала с палуб людей, транспорта тонули, а мы не имели права останавливаться, чтобы не нарушать походного строя. Так холодно мне не было никогда. Но я твердо знал, что это все ради Победы. В Мурманске – снова бомбежки, оставаться там больше трех дней не могли, так как были хорошей мишенью для немецких летчиков. Только в Архангельске конвой мог быть в безопасности, а экипажи отдохнуть. У английских моряков есть такое выражение «second port» - второй порт, означает оно - второй дом. Архангельск в годы войны был для нас вторым домом.