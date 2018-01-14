Дольше живут там, где не пьют и добывают нефть. Показатели смертности в регионах России

Самые низкие показатели смертности — в Ингушетии, Чеченской Республике и Ямало-Ненецком автономном округе. Самые высокие — в Псковской, Новгородской и Тверской областях. Такие данные за 2017 год приводит Минздрав РФ.

Общее снижение смертности (пусть и на несколько процентов) отмечается в 79 регионах России. Социологи (несмотря на стоны коммунистической оппозиции) называют две причины – общий рост уровня жизни населения и диагностика заболеваний на ранней стадии.

По итогам 2017 года, самый низкий уровень смертности зафиксирован в Ингушетии (3,2 случая на 1 тыс. населения), Чеченская Республика (4,6), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,9), Дагестан (5,1) и Ханты-Мансийский АО (6,2). Напомним, что в Республиках Северного Кавказа минимизирована смертность от алкогольных отравлений и в пьяных ДТП, также положительную роль играет горный климат, именно в этой местности проживает наибольшее количество долгожителей.

Наиболее высокие показатели смертности были зафиксированы в Псковской области (17,4 случая на 1 тыс. населения), Новгородской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5), Ивановской (15,8).

В среднем уровень смертности по стране в прошлом году снизился на 3,9% — до 12,4 случая на 1 тыс. населения. Всего в России в прошлом году ушли из жизни 1,8 млн человек, что на 63,6 тыс. меньше, чем в 2016-м.

Основными причинами ранней смертности остаются сердечные-сосудистые заболевания и онкология… ну и последствия вредных привычек.

Однако, уже по данным Росстата, вместе со смертностью падает и рождаемость, поэтому демографическая ситуация в стране пока остается сложной.