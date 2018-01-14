Он спроектировал Воскресенскую. Ушел из жизни архитектор Вадим Кибирев

Ушел из жизни Вадим Кибирев. Именно он был автором градостроительного плана Архангельска, создавал его, будучи главным архитектором областной столицы.
Из наиболее значимых реализованных его проектов – улица Воскресенская и монумент Победы у Вечного огня на Набережной Северной Двины.
Кроме того, заслуженный архитектор РФ спроектировал в Волгограде проспект Славы и площадь Павших бойцов.
В последние годы Вадим Михайлович тяжело болел. В будущем году ему бы исполнилось 90.
Редакция выражает искренне соболезнование родным и близким архитектора.