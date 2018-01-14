Пасхальное послание митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Архангельской епархии Русской Православной Церкви.

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Вновь мы совершили Божественную литургию в светлый праздник Пасхи. Что может быть радостнее для христианина, чем память о Христовом Воскресении и обетовании воскресения всеобщего? Избавление от греха, страдания, смерти, ада – то, о чем мечтал и на что уповал еще ветхозаветный народ Божий. Мало кто знает, что знаменитые слова из огласительного слова святителя Иоанна Златоуста, которые мы слышим на каждой пасхальной службе, – «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» – на самом деле принадлежат еще пророку Осии (Ос. 13, 14).

Страх смерти и посмертного бытия без Божественного света заставлял ветхозаветное человечество с надеждой прислушиваться к пророкам. Во Христе эта надежда осуществилась.

Именно твердая, несомненная вера в воскресение мертвых делает возможной христианский подвиг. «…Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша», – говорит апостол Павел, обращаясь к первым христианам (1Кор. 15, 12–14).

И каждый из нас должен об этой вере, об этом уповании свидетельствовать своими делами, своим отношением к ближнему.

Одним из таких свидетельств может быть радость. Пасхальная радость должна быть с нами всегда - не только в эту ночь и не только на Светлой седмице, когда во всех храмах будут совершаться пасхальные богослужения. Однако хранить в сердце подлинную радость о Христе не так просто. Скорби и обиды, наши собственные грехи и немощи - все это заставляет нас печалиться, унывать и даже роптать на Бога. Это значит, что наша радость была о вещах мирских, раз мы так быстро ее оставили. Как пишет святитель Иоанн Златоуст, «радость по Богу бывает продолжительна и тверда, надежна и постоянна», «как бесконечен Бог, так и радость, которая исходит от Бога, бесконечна».

Об этой радости говорит ученикам и Сам Христос перед Своими Страстями: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22). Но Он же и предупреждает: «В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16, 33). Этой участи не избежал никто из живших на земле людей, не избежать ее и нам. Но эта скорбь - земная и о земном. И самой скорби можно радоваться, если она делает нас ближе ко Христу. Упование на Христа делает скорбь сладкой – как Моисей по повелению Господню сделал сладкими горькие воды Мерры, чтобы Божий народ не погиб в пустыне от жажды.

Скорбя и страдая, обратимся к Богу, ибо только Он может нас утешить. Вспомним строки Откровения: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр 21, 4).

От всей души поздравляю вас, братья и сестры, с праздником Светлого Христова Воскресения и молитвенно желаю достигнуть Царствия Божия и его непреходящей радости!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ДАНИИЛ,

МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ И ХОЛМОГОРСКИЙ

Град Архангельск, Пасха Христова, 2018 год