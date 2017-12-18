Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Севердвинск освобождается от снега

А его навалило…

- Это объём снега, вывезенного всеми подрядчиками, занимающимися зимним содержанием дорог (включая пригородные трассы и Ягры) за весь сезон 2017 - 2018 годов, - сообщил председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи при Горсовете Северодвинска Михаил Тарасов.

Он добавил, что вывоз снега продолжается и сейчас.

Например, 5 апреля подрядчик завершил уборку участка улицы Комсомольской от Беломорского проспекта до улицы Железнодорожной.

Руководитель комитета ЖКХ в очередной раз предупредил водителей о соблюдении правил парковки.

- Если автомобиль мешает работе спецтехники и припаркован с нарушениями, его вывезут на штрафстоянку, - отметил Михаил Тарасов.

Он напомнил, что только во время одной акции, проведённой 3 апреля, инспекторы ГИБДД эвакуировали пять автомобилей, а на полигон ТБО в тот день вывезли около тысячи кубометров снега.

06 апрель 11:36 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Митинг в Вельске в поддержку действующего главы города Игоря Рогозина (ВИДЕО)
За кого голосуют собачки? «Сказки бабушки Галины», выпуск 34
"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (56)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20