Севердвинск освобождается от снега

А его навалило…

- Это объём снега, вывезенного всеми подрядчиками, занимающимися зимним содержанием дорог (включая пригородные трассы и Ягры) за весь сезон 2017 - 2018 годов, - сообщил председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи при Горсовете Северодвинска Михаил Тарасов.

Он добавил, что вывоз снега продолжается и сейчас.

Например, 5 апреля подрядчик завершил уборку участка улицы Комсомольской от Беломорского проспекта до улицы Железнодорожной.

Руководитель комитета ЖКХ в очередной раз предупредил водителей о соблюдении правил парковки.

- Если автомобиль мешает работе спецтехники и припаркован с нарушениями, его вывезут на штрафстоянку, - отметил Михаил Тарасов.

Он напомнил, что только во время одной акции, проведённой 3 апреля, инспекторы ГИБДД эвакуировали пять автомобилей, а на полигон ТБО в тот день вывезли около тысячи кубометров снега.