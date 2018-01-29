Улицы Архангельска чистят 61 спецмашина и 46 рабочих рук

В областном центре вновь начались метели и снегопады. В связи с этим коммунальные службы увеличили присутствие снегоуборочной техники на улицах города - за минувшие сутки для борьбы с непогодой были задействованы 61 машина.

Также для ручной расчистки тротуаров привлечено 23 рабочих.

Как сообщили в департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры, всего в разных частях областного центра за сутки вывезено на снежные полигоны более 2.5 тысяч тонн снега – работа проведена в центральных округах, Соломбале, на Сульфате и Левобережье.

Также усиленная работа по расчистке снега велась на проспектах Московский, Троицкий и Никольский, улицах Воскресенская, Партизанская, Кировская, 40 лет Великой Победы, Орджоникидзе, Советская и Тяговая, а также набережной Северной Двины.

Уборка городских магистралей проходит в штатном режиме, пока задействование дополнительных сил не требуется.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)